Studio Telltale je zpět! Dnes vychází jejich nová hra The Expanse

Pokud jste nečetli/neviděli perfektní sci-fi ságu The Expanse a patříte mezi sci-fi fanoušky, radíme vám urychleně tento nedostatek nepravit! Poté se můžete vrátit a podívat se s námi na připravovanou adventuru ze stejnojmenného univerza od Telltale a Deck Nine, ve které se zhostíme role Caminy Drummer a prožijeme s ní její raná léta na lodi Artemis a zjistíme něco více o minulosti téhle tvrdé obyvatelky asteroidového Pásu.



Obnovené studio Telltale Games, které vydalo známé hry jako sérii The Walking Dead a Game of Thrones je zpět s obrovskou peckou. Jedná se o epizodickou adventuru The Expanse, která vzniká na motivy stejnojmenného sci-fi seriálu.

Příběh hry je rozdělen do pěti epizod, které budou vycházet vždy s dvoutýdenním rozestupem. Na rozpis vydání jednotlivých částí se můžete podívat níže.

All these damn earthers gotta worry about playing #TheExpanse: A Telltale Series at set times. Felota. Gotta let dem know it goes live MIDNIGHT, LOCAL TIME ON JULY 27TH!



(and pre-orders on PC / PS go up ONE DAY EARLIER.) pic.twitter.com/9zROdCzFnT