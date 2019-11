SUPER grafické karty hrají prim v nových sestavách LYNX Grunex

Máme tu opět podzim, a to znamená spoustu herní novinek, na které je potřeba se řádně připravit. S tím souvisí hlavně IT technologie, které v letošním roce přinesly spoustu novinek, a právě na ně reaguje společnost LYNX svými sestavami na míru pro každodenního hráče.

LYNX si pro Vás ve spolupráci s herním portálem Grunex.com připravil 3 varianty sestav, podíváme se nyní na jejich specifikace a ve výkonnostním testu na jednu podrobněji.

LYNX Grunex Super Gamer 2019

Jako první se nám představí verze pro začátečníky. Vstupní branou do světa her je v současnosti model Super Gamer s grafickou kartou ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual s 6 GB paměti. Tato sestava je poháněna šestijádrovým procesorem Intel Core i5-9400F řady Coffe Lake s taktem 2,9 resp. 4,1GHz v režimu Turbo Boost. Všechny tyto komponenty je pak potřeba usadit do pořádné desky, LYNX v tomto případě a v případě ProGameru vsadil na jistotu, a to se základní deskou MSI B360M GAMING PLUS, ve které mimo jiné najdeme dva sloty pro DDR4 RAM paměti s podporou rychlostí až 2666MHz. Nemůže zde samozřejmě chybět ani M.2 slot, pro ultra rychlé SSD disky.

Neméně důležitou částí jsou paměti. Výrobce zvolil rychlé DDR4 moduly od velmi populární značky Kingston. Pokud se budeme bavit konkrétněji, tak v sestavě nalezneme HyperX FURY BLACK o velikosti 8 GB a rychlosti 2666MHz a RGB podsvícením. Při výběru počítače rozhodně trvejte na SSD disku potažmo v kombinaci s klasickým plotnovým harddiskem. Gamer disponuje rychlým 240GB SSD diskem Kingston A2000 v patici M.2, který se pyšní rychlostí čtení až 2000 MB/s s úctyhodnou životností 150 TBW a 1TB harddiskem.

Cena: 24 999 Kč

LYNX Grunex Super ProGamer 2019

Zlatá střední cesta v poměru cena/výkon nese označení Super ProGamer. Již z názvu je patrné, že se pod touto sestavou skrývá ideální parťák pro hraní nejnovějších herních titulů. V základní desce MSI B360M GAMING PLUS je usazená grafická karta MSI GeForce RTX 2060 SUPER Ventus OC s 8GB paměti, šestijárdrový procesor Intel Core i5-9400F a taktem 2,9 resp. 4,1 GHz jsou dostatečným argumentem pro optimálního kamaráda na herním poli.

Šťávu tomuto modelu, stejně jako je tomu u modelů dalších dodává zdroj od společnosti GIGABYTE P650B, který se svým výkonem 650W a 120mm ventilátorem rozhodně nenechá vaši sestavu na holičkách. Zvlášť když se pyšní certifikací 80Plus Bronze a skládá se z velmi kvalitních 100% japonských kondenzátorů.

Dva středobody počítače procesor a grafickou kartu doplňují stylové operační paměti Kingston HyperX FURY BLACK s kapacitou 16 GB, rychlostí 2666MHz, černým heatspreaderem a RGB LED podsvícením.

Úložiště tvoří stejně jako u jeho menšího brášky SSD Kingston A2000, tentokrát ale s kapacitou slušných 500GB, kdy se mění i rychlost čtení, která u tohoto modelu dosahuje hodnot až 2200 MB/s. Společnost mu zde dělá 2TB harddisk s 7200 otáčkami za minutu. Tato sestava je vhodná pro vstup do virtuální reality. O jejím výkonu jsme se přesvědčili ve hrách jako Fortnite nebo PUBG.

Cena: 30 999 Kč

LYNX Grunex Super UltraGamer 2019

Nejvyšší model z řady Super UltraGamer. To si můžeme přeložit jako model bez kompromisů. Počítač je osazen grafickou kartou MSI GeForce RTX 2070 SUPER Ventus OC s 8GB vlastní paměti. Srdce této sestavy je osmijádrový procesor Intel Core i7-9700F. Prim v této sestavě pak také hraje i o stupeň lepší základní deska MSI B360 GAMING PLUS, která je vybavena hned čtyřmi DDR4 sloty pro vaše paměti RAM a to až do velikosti 64GB. Výkon podtrhuje 16 GB operační paměti, které tvoří dvojice 8GB KINGSTON HyperX FURY BLACK s rychlostí až 2666MHz a barevným podsvícením RGB. Na uložení her a jiných aplikací jsou zde taktéž 2 disky - 500GB SSD Kingston A2000 disk, který je naprosto stejný jako v případě modelu ProGamer, s rychlostí čtení 2200 MB/s, zápisu 2000 MB/s a s životností dlouhých 350 TBW. SSD je opět doplněno 2TB pevným diskem.

Cena: 39 999 Kč

Pojďme si shrnout vše, co nám počítače LYNX Grunex z řady SUPER nabízí.