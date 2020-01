Synology DiskStation DS218+ - tip na hraní rovnou z NASu

Místa pro vaše oblíbené filmy, záznamy her či celé archivované streamy není nikdy dost, a to jsme se ještě ani nezačali bavit o počítačových hrách, jejichž objem datových souborů roste zběsilým tempem. Vyšší rozlišení a grafické detaily si zkrátka vybírají svou daň. Pokud máte stolní počítač, koupě nového disku je snadným řešením, nicméně třeba v případě notebooků to nemusí být vždy tak snadné s ohledem na menší počet M.2 slotů nebo přihrádek na 2,5" jednotky.

Právě pro hráče vyžadující mobilitu a zároveň obří spolehlivé úložiště drahocenných dat je určen náš následující netradiční tip pro využití NAS systému DiskStation DS218+ pocházejícího ze stáje výrobce Synology. NAS je zkratkou spojení Network-attached storage. Jde tedy o úložiště, které je dostupné ve vaší síti a můžete k němu snadno přistupovat, takže máte všechny své důležité soubory na jednom spolehlivém a bezpečném místě.

Sbírka her rovnou v síti? Jde to!

Jak tedy může Synology DiskStation DS218+ posloužit hráčům? Velmi jednoduše. Využijete-li naplno potenciálu své domácí sítě a budete mít k dispozici hardware umožňující přenosové rychlosti alespoň 1 Gbps, síť se může stát vaší dostatečně rychlou spojkou mezi bohatým úložištěm plným předinstalovaných her a vaším počítačem.

Jistě, tohle řešení je určitým kompromisem, který v některých případech nemusí fungovat dokonale a oproti rychlým SSD diskům je potřeba počítat s nižší rychlostí načítání herního prostředí, ale na vlastní kůži jsme si potvrdili, že třeba oblíbená adventura Hellblade: Senua’s sacrifice funguje v tomto ohledu skvěle. Doba načítání se protáhla asi o dvacet vteřin, ale herní zážitek byl jinak naprosto totožný. Stejně tak jsme si zajezdili bez problémů v Rocket League nebo zkusili rozehrát poslední epizodu Life Is Strange 2.

Pokud byste si chtěli vytvořit vlastní domácí knihovnu plnou spousty předinstalovaných her, které nehrajete příliš často, ale rádi byste jim občas dali šanci, "NASka" od Synology vám poslouží skvěle. Stačí se připojit k routeru a hurá do virtuálního světa!

Výkonné úložiště se zaměřením na bezpečí, ale i zábavu

DiskStation DS218+ je kompaktním, a hlavně všestranným úložištěm. Samotný systém disponuje dvoujádrovým procesorem Intel Celeron J3355 operujícím na frekvenci 2 - 2,5 GHz a 2 GB systémové paměti DDR3L, kterou lze rozšířit o jeden další modul až na 6 GB. Zařízení je vybaveno dvěma šuplíky, do kterých můžete nainstalovat své 3,5" nebo 2,5" SATA pevné disky nebo i 2,5" SATA SSD. Samozřejmostí je variabilita zapojení disků v poli RAID dle libosti pro požadovaný balanc mezi rychlostí a bezpečností dat.

Stanice bez problémů zvládá překódování videa ve vysokém rozlišení a z NASu si tak klidně můžete vytvořit i chytré multimediální centrum dostupné v celé domácnosti, které samo dokáže překódovat 4K H.254/H.265 video a přehraje ho i na počítačích, chytrých telefonech nebo přehrávačích, které by tento formát nepodporovaly. Obsah můžete rovnou streamovat i prostřednictvím technologie přenosu obrazu DLNA do chytrých televizí, které tuto funkcí podporují - a těch je dnes už většina. Vaše soukromá sbírka videí je tak vždy na dosah ruky.

Bezpečnost v první řadě

Hlavně ale nabízí sofistikovanou ochranu dat díky hardwarovému šifrování AES-NI, dvoustupňové ověřování přístupu, blokování přístupu škodlivých programů k systémovým souborům a další. Každému uživateli můžete nastavit jeho vlastní kvótu na disku, jednoduše můžete spravovat i sdílení složek a celkově nastavovat přístupy k různým částem úložiště dle libosti. Pokročilý souborový systém Btrfs slibuje maximální integritu dat a flexibilní nástroje pro obnovení souborů či jejich samočinných oprav.

K NASu se můžete snadno připojit odkudkoliv i mimo vaši domácí síť. S funkcí QuickConnect nebudete muset řešit složité nastavování portů či jiné komplikace. Vytvoříte si dostupný vlastní cloud s možností sdílené synchronizace na všech vašich zařízeních, a to v reálném čase. Během okamžiku máte k dispozici všechny své fotky, hudbu či oblíbená videa - jednoduše a bezpečně, i když zrovna nejste u sebe doma.

Shrnutí

Síťové úložiště Synology DiskStation DS218+ je v prvé řadě skvělým nástrojem pro uchování, synchronizování a zpřístupnění dat nejen v rámci vaší domácnosti. Spolehlivě synchronizuje data a vytváří váš vlastní cloud přístupný snadno odkudkoliv. Pro hráče může ale jeho hodnota sahat i za hranice ukládání herních záznamů, videí či oblíbených streamů. Možná je tohle využití přesně to, co pro svou herní knihovnu hledáte.

Co všechno tedy získáte?

Síťové úložiště pro vaši herní knihovnu

Ať už bude sloužit k přímým instalacím her nebo uchování souborů, oceníte jeho snadnou dostupnost. O to více ušetříte místa na interním úložišti vašich počítačů.

Ať už bude sloužit k přímým instalacím her nebo uchování souborů, oceníte jeho snadnou dostupnost. O to více ušetříte místa na interním úložišti vašich počítačů. Obří prostor pro veškerý váš obsah

Skladujte oblíbené fotografie, videa z lan-party nebo třeba celé záznamy her. Kapacity budete mít nadbytek - případně stačí jen přidat další disk.

Skladujte oblíbené fotografie, videa z lan-party nebo třeba celé záznamy her. Kapacity budete mít nadbytek - případně stačí jen přidat další disk. Jedinečný privátní cloud

Dostupný odkudkoliv, a přitom fyzicky umístěným u vás doma. Nemusíte se dál spoléhat na služby třetích stran. Zabezpečení a snadná dostupnost jsou prioritou.

Dostupný odkudkoliv, a přitom fyzicky umístěným u vás doma. Nemusíte se dál spoléhat na služby třetích stran. Zabezpečení a snadná dostupnost jsou prioritou. Multimediální centrum

Hromada zábavy koncentrovaná na jednom místě. Integrované služby Video Station a Audio Station se postarají o správu multimediálního obsahu a vy si tak svůj oblíbený obsah můžete přehrávat na počítačích, telefonech, multimediálních přehrávačích nebo televizorech.

Hromada zábavy koncentrovaná na jednom místě. Integrované služby Video Station a Audio Station se postarají o správu multimediálního obsahu a vy si tak svůj oblíbený obsah můžete přehrávat na počítačích, telefonech, multimediálních přehrávačích nebo televizorech. Mobilní aplikace zdarma

Synology myslí na mobilní uživatele a pestrou škálu svých aplikací zpřístupňuje uživatelům na chytrých telefonech. Získáte tak snadný přístup ke svému NASu, možnost jednoduché správy fotografií, zvuku, videa a další vychytávky.

Nespornou výhodou oproti tradičním cloudovým řešením je fakt, že jde pouze o jednorázovou investici, nemusíte platit žádné měsíční poplatky a osazované disky a jejich kapacitu (např. 1 TB až 16 TB) si můžete zvolit dle libosti.