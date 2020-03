Taktickou střílečku Ghost Recon: Breakpoint je možné hrát zdarma

Vydavatel Ubisoft také tento víkend nabízí jednu ze svých velkých her zdarma. Hrát je možné na všech platformách a opět celou hru.

Nedávno nabízel Ubisoft přes víkend zdarma Assassin's Creed: Odyssey a tento víkend můžete pro změnu vyzkoušet taktickou sci-fi střílečku Ghost Recon: Breakpoint, která je primárně koncipovaná na hraní s kamarády v režimu spolupráce.

Od jejího vydání v říjnu minulého roku vyšla celá řada obsahových aktualizací, které hru vylepšily. Zrovna aktuálně se do hry dostává nový "pohlcující" režim, který rovněž můžete vyzkoušet.

Ghost Recon: Breakpoint je možné hrát zdarma od 26. do 29. března a to na počítačích přes Epic Games Store nebo Uplay a na konzolích PlayStation 4 a Xbox One.

Pro hraní na konzoli Xbox One je nutné Xbox Live Gold předplatné. U PlayStation 4 podobné omezení neexistuje.

Dosažený postup se vám přenese do plné verze, pokud se hru rozhodnete následně zakoupit. Aktuálně je rovněž dostupná s výraznou slevou.