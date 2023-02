Taktizujte ve hře zdarma s Epic Games

S dalším týdnem platforma Epic Games Store nabízí další hry zdarma pro všechny, kteří u společnosti mají účet. Zatímco minule jsme se vydali do kuchyně, nyní na nás čeká válečné bojiště.

Epic Games Store s příchodem dalšího čtvrtka rozdává novou várku her zdarma. Minulý týden si hráči do knihovny mohli přidat Recipe For Disaster, nyní se dostanou k něčemu trochu akčnějšímu.

Warpips

Warpips kombinují hned několika her jako je bláznivé zpracování z Clash Royale, ale i taktickou vytříbenost Command and Conquer či Totally Accurate Battle Simulator. V dílu se proti sobě postaví dva týmy, aby se rozhodlo, kdo je tím nejlepším. Vaším úkolem přitom bude pouze posílat zástupy jednotek a bavit se.

Hru si můžete vyzvednout zde.

Na vyzvednutí hry máte čas do 23. února, kdy Warpips vystřídá nějaký jiný titul.