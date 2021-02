Televizní seriál na motivy The Last Of Us zná obsazení

Seriál podle příběhu hry The Last Of Us zná oba hlavní aktéry. Hvězdné obsazení Joela v podobě protagonisty Mamdaloriana doplní mladá herečka z Her o trůny.

Další seriálová adaptace podle hry se blíží. Produkce The Last Of US, známé postapokalyptické survival hry pro Playstation, se ujme HBO. Celé obsazení vypadá velmi nadějně. Ellie si zahraje Laynna Mormont, jenž jsme mohli potkat v seriálu Hra o trůny.

Další oznámení se pojilo s produkcí a scénářem. Na tvorbě seriálu se budou podílet Craig Mazin a Neil Druckmann. Ti stáli u zrodu dokumentární dramatické série Černobyl, která u diváků dopadla velmi dobře. Poslední oznámení z nedávných dní se váže k postavě Joela.

Hlavní mužskou roli si zahraje představitel Mandaloriana ze Star Wars světa, totiž Pedro Pascal. Na celé natáčení bude kromě produkce HBO dohlížet i samotné sony a tvůrci hry, studio Naughty Dog. Obsazení vypadá velmi slibně, snad se tedy dočkáme povedené seriálové adaptace výborné hry.