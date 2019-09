Test: Asus ROG Zephyrus G - kompaktní a výkonný herní stroj poháněný Ryzen a GeForce

Jak by asi vypadal ultrabook, na kterém si ale skutečně zahrajete? Dost možná jako ROG Zephyrus G (s konkrétním označením GA502DU) od Asus. Rozměrově a váhou se sice těm nejtenčím ultrabookům nevyrovná, ty se mu ale zase nevyrovnají ve výkonu. V testu se podíváme, jak tento kousek obstojí v praxi.

Už za design si Asus zaslouží velkou pochvalu. Ačkoliv jde o herní stroj, tak notebook vypadá stylově. Vyveden je v matné černé, na víku najdeme texturu a tradiční velké logo ROG. Nic dalšího herní určení neprozrazuje. Materiál je velmi příjemný na dotyk a potěší zaoblené hrany. Celý stroj prostě působí kompaktním dojmem, ačkoliv v sobě nese pořádné herní železo. U designu se hodí zmínit ještě velmi tenké rámečky displeje, které celkový dojem dost zlepšují, tedy až na velkou "bradu”.

Zephyrus G je 15,6palcový stroj, ale na klávesnici nenajdete numerický blok. Možná by se s kompromisy vešel, takto je ale mnohem více místa na ty hlavní klávesy a osobně mi nechybí. Samotné klávesy se mačkají velmi příjemně a velmi rychle jsem si na ně zvykl. Horní funkční klávesy jsou využity také jako multimediální a pro hlasitost zvuku, vypnutí mikrofonu a rychlý přístup do Asus programu pro nastavení notebooku, připravil výrobce samostatné.

Samozřejmostí je podsvícení, já už jsem z nastavování RGB "vyrostl”, takže mi bílé podsvícení plně dostačuje. Musím říct, že mě příjemně překvapil touchpad, je přesný a dobře se s ním funguje. Navíc přece jen jde o stroj, u kterého se očekává, že naprostou většinu času bude připojena myš. Je super, že výrobce tuto část neodbyl. Samozřejmě stále to není touchpad jako mají třeba Macbooky, ale vzhledem k určení je super.

Displeji by se možná dalo vytknout pouze Full HD rozlišení, na druhou stranu do kompenzuje obnovovací frekvencí 120 Hz a také použitím IPS panelu. Barvy jsou opravdu hezké a je matný, což znamená, že se nemusíte vyhýbat slunci jako upíři, abyste v pohodě na displej viděli.

Ještě, než se dostaneme k praktickým testům výkonu, podíváme se, jaké železo budeme testovat. Zephyrus G je vybaven procesorem AMD Ryzen 7 3750H. Toto čtyřjádro disponuje osmi vlákny a v základu tiká na frekvenci 2,3 GHz a v Boost režimu se dokáže dostat až na 4 GHz. Ve výbavě dále máme 16 GB DDR4 operační paměti a grafickou kartu Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q se 6 GB paměti. Možná by se hodila RTX karta, na druhou stranu her s podporou ray-tracing zase tolik není a vzhledem k displeji se 120Hz obnovovací frekvencí se budou extra snímky za vteřinu hodit.

Pro vyzkoušení herního výkonu jsem zvolil Battlefield V. Jedná se o populární a náročnou hru, navíc běží na engine Frostbite, který používá většina her od Electronic Arts. Vždy jsem testoval v režimu Conquest, kvůli velkým mapám a až 64 hráčům na mapě.

Nejdříve jsem využil přednastavený preset "High” bez úprav dalšího grafického nastavení. FPS zobrazoval přímo Origin klient a při tomto nastavení běžela hra na notebooku s 70-80 FPS, při náročnější scéně hodnota klesla k 60 FPS. Každopádně hraní bylo po celou dobu plynulé a Battlefield V vypadal velmi pěkně. Potom jsem se přesunul na "Ultra” preset, který už Zephyrus G dal trošku víc zabrat. Klidnější scény zvládal stroj v pohodě s 60+ FPS, často ale klesly pod tuto hranici a při náročných scénách (hodně hráčů a výbuchů) se snímky za vteřinu dostaly i pod hranici 50 FPS.

Výsledek považuji za velmi pozitivní, a když si s nastavením grafiky trošku pohrajete, neměl by být problém mít většinu na Ultra a stabilněji se držet hranice 60 FPS. Jinak jsem vždy hrál samozřejmě ve Full HD a na počítači nic dalšího neběželo.

Vysoký výkon potvrdil rovněž SteamVR Performance benchmark, kde byla průměrná kvalita 8,6 a notebook je tak spolehlivě připravený na virtuální realitu. PassMark podle webu CPU Benchmark hlásí pro Ryzen 7 3750H něco málo přes 9000 bodů, což je víc, než kolik získal Intel Core i7-7700HQ.

Při hraní či vysoké zátěži ovšem musíte počítat s hlukem, notebook o sobě dá zkrátka vědět. Beru to jako daň za vysoký výkon v tenkém kompaktním těle, každopádně hučení notebooku není moc příjemné a bez sluchátek bych na něm nehrál.

Notebook dostal 512GB SSD disk typu M.2 PCIe NVMe, což samo o sobě věští vysoké rychlosti a jak se můžete přesvědčit na výsledku z programu Crystal Disk Mark, nemusíte se bát, že by vás rychlost disku omezovala.

Portová výbava Zephyrus G nabízí snad vše, co byste mohli chtít. Na levé straně najdete kromě konektoru pro napájení ještě ethernet, HDMI, USB-A, USB-C a jack pro sluchátka. Také oceňuji, že je jack "blízko”, takže i při použití kratších sluchátek by neměl být problém. Možná bych ocenil druhé USB-C, ale to je spíš detail. Levá strana potom nabízí další dvě USB-A.

Celkově se mi Asus ROG Zephyrus G dost líbil. Oceňuji stylový design, který to nepřehání s herními prvky, váhu pouze 2,1 kilogramu, klávesnici a v neposlední řadě celkové zpracování. Stroj působí velmi bytelným dojmem, nemusíte se bát, že by při používání někde něco vrzalo a tak podobně. Dokonce i touchpad je na poměry herních notebooků dost dobrý. Kompletní specifikace najdete na stránkách výrobce.