The Last of Us má na počítačích problémy

Očekávaný port dobrodružné postapokalyptické akce The Last of Us Part 1 na počítače dopadl špatně. Technický stav hry obsahuje řadu trhlin a vysoké nároky na hardware situaci neusnadňují.

"Spíše záporné" aktuálně nalezneme na Steamu. Hodnocení hry od uživatelů nejsou zrovna pozitivní. Podle nich má hra špatnou optimalizaci a využívá až moc procesor na úkor grafického čipu. I výkonné sestavy mají problém hru rozchodit plynule. Titul si navíc říká o velké množství paměti. Kvůli využití i více jak 20 GB RAM může mít problém valná většina hráčů. Nadměrné využívání VRAM dělá vrásky na čele i vlastníkům nejvýkonnějších grafických karet.

Titul původně dostupný pouze pro konzole PlayStation svěřilo Naughty dog studiu Iron Galaxy, které se postaralo o port Batman: Arkham Knight. Jenže i ten dopadl žalostně po technické stránce.

The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported.



We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches.