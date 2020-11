The Last of Us obdrží seriál, produkce právě začíná

Herní studio Naughty Dog vytvořilo před pár lety jednu z vůbec nejlepších her na Playstation. The Last of Us sbíralo absolutní hodnocení a patří mezi nejlepší hry vůbec. Postapokalyptický svět se zkrátka povedl a nově nám jeho taje zprostředkuje nový seriál od HBO. Původní oznámení této spolupráce přišlo již v březnu. Až teď vše dostalo zelenou. Za natáčení bude zodpovědný Craig Mazin. Pokud tohoto člověka neznáte, můžete si ho spojit například s miniseriálem Černobyl, který byl rovněž odvysílán na HBO.

Příběh seriálového The Last of Us by měl rozvíjet děj po první hře. Sledovat tak budeme osud Ellie a Joela. Diváci se dle slov autorů mají připravit na drsnější zpracování, které věrně vystihne surovost a brutalitu tamního světa.