Tiny Tina's Wonderlands představuje nároky na počítače.

Návrat do světa Borderlands je za dveřmi. Již 25. března se v odbočce Tiny Tina's Wonderlands vrátíme do světa od studia Gearbox. Přežije to váš počítač?

Titul Tiny Tina's Wonderlands nabídne režim více hráči a pařit můžete, i pokud hrajete na jiných typech zařízení. Konkrétně tvůrci slíbili podporu hry napříč všemi konzolovými rodinami a PC.

Ke gauči pak mohou zasednout až čtyři hráči ve split-screen režimu. Na velké televizi půjde jistě o kvalitní zábavu pro více lidí. Musíte ovšem vlastnit konzoli PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Vlastníci starších konzolí si zahrají offline maximálně ve dvou. O rozdělení obrazovky na PC se tvůrci nezmiňují.

Nároky na počítače jsou pak následující.

Minimální nároky:

OS: Windows 10

Procesor: AMD FX-8350 nebo Intel i5-3570

RAM: 6 GB

Grafická karta: AMD Radeon RX470 nebo NVIDIA GeForce GTX 960 4GB

Úložiště: 75 GB

DirectX: 11

Doporučené nároky:

OS: Windows 10

Procesor: AMD Ryzen™ 5 2600 nebo Intel i7-4770

RAM: 16 GB

Grafická karta: AMD Radeon™ RX 590 8GB nebo NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Úložiště: 75 GB

DirectX: 11

Hra vychází 25. března na Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 a PC skrze Epic Games Store. V dalších obchodech se hra objeví později.