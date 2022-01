Tvůrci Dying Light 2 připravují ukázku na starých konzolích

Herní studio Techland chce ještě před vydáním parkur akce Dying Light 2 ukázat plynulost titulu také na konzolích starší generace. Stane se tomu tak již v lednu.

Málokdo si vzal problematické vydání Cyberpunku 2077 k srdci tak, jako vývojáři ze studia Techland. Tvůrci velmi očekávané hry Dying Light 2 se chtějí z chyb studia CD Projekt Red poučit a dlouhodobě slibují hratelné ukázky ze všech platforem. Ta nejproblematičtější přijde na řadu již v lednu.

A lot of people were asking me on Discord, so I think it's only fair to also say it here:

We're planning to show old-gen gameplay as we know how important it is for our players. I cannot share any dates yet, you can expect it to be shown in January#Dyinglight2 @DyingLightGame