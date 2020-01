Ubisoft nabízí počítačovou verzi The Division 2 s obří slevou

Ale akce trvá pouze necelé dva dny. Ve slevě je kromě standardní edice také Gold a Ultimate.

Ubisoft ve svém digitálním obchodě Uplay spustil největší zlevnění masivní on-line střílečky The Division 2 od jejího vydání. Všechny tři varianty PC verze jsou levnější o 85 %.

To znamená, že základní Standard edici hry můžete pořídit za 9€, v přepočtu tedy as necelých 230 Kč. To je na necelý rok starou hru, pro kterou stále vycházejí aktualizace, dost pěkná cena.

Zlevněné byly rovněž edice Gold a Ultimate, primárně obsahují Year 1 Pass zajišťující další obsah. První jmenovaná přijde na 15€ (asi 380 Kč) a Ultimate, která k obsahu Gold přidává několik rozšiřujících balíčků, na 18€ (asi 450 Kč). V pomyslném poměru cena/výkon vychází nejlépe základní edice.

Akce má končit ve čtvrtek brzy ráno.

The Division 2 vyšlo v březnu minulého roku pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Odehrává se sedm měsíců po událostech prvního dílu a New York vystřídal Washington D.C. Opět se jedná o masivní on-line střílečku s důrazem na spolupráci a řadu možností, jak se sami nebo s kamarády zabavit.