Ubisoft své velké předplatné spustí začátkem září, nabídne měsíc zdarma

Předplatné bude zatím pro počítače. Nabídne kompletní Assassin's Creed sérii, skoro všechny Far Cry hry a celkově má zabavit minimálně na 4000 hodin.

Nabídka herních předplatných se začíná rozrůstat. Už několik let nabízí Electronic Arts to svoje pro počítače a Xbox One, které se po dlouhých letech nyní dostane na PlayStation 4. Další je Xbox Game Pass od Microsoftu, původně pro konzoli, nyní také pro počítače.

Dalším "herním Spotify či Netflixem” se stane již brzy Uplay+. Služba francouzského vydavatele Ubisoft, jenž odstartuje s více než stovkou her. Podle vydavatele nabídne Uplay+ hodnotu více než 3000 dolarů a jenom příběhové části zahrnutých her mají hráče zabavit alespoň na 4000 hodin.

Z nových her je v nabídce Far Cry 5, Assassin's Creed: Odyssey či The Division 2. Chystané velké hry budou přidány později. Kompletní seznam her najdete na konci článku (nebo ve vizuální podobě na webu). Většinou nabídnou spoustu dodatečného obsahu, hvězdička značí, že nemusí být kompletní.

Uplay+ oficiálně startuje 3. září a pro nalákání zájemců připravil vydavatel skoro měsíční možnost, jak hrát zdarma. Můžete si aktivovat trial, který začne v den spuštění (tedy 3. září) a skončí 30. září. Pokud do té doby předplatné nezrušíte, další měsíc už bude placený.

Ubisoft nacenil měsíc Uplay+ na 15€, což je asi 380 Kč bez možnosti výhodnější platby ročně. Za rok tedy zaplatíte asi 4500 Kč a bude tak hlavně záležet, kolik by vás jinak Ubisoft hry stály při klasickém nákupu..

Zatím potvrzený seznam Uplay+ her: