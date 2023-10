Unikla říjnová nabídka her v PlayStation Plus Extra a Premium

Na své si přijdou fanoušci akcí, RPG i hororů.

Po vzoru předchozích měsíců se k nám prostřednictvím leakera s přezdívkou billbil-kun v předstihu dostává neúplný přehled her, které již brzy zamíří do předplatného PlayStation Plus. Tentokrát jde o nabídku, která se 17. října odemkne předplatitelům dražších verzí s podtituly Extra a Premium.

Billbil-kun zatím odhalil 8 her, mezi kterými vyniká především akce Gotham Knights, RPG Disco Elysium ve verzi The Final Cut a příběhový horor The Dark Pictures Anthology: House of Ashes od studia Supermassive Games. Oficiálního potvrzení včetně odhalení dalších titulů bychom se měli dočkat ve středu 11. října.

Únik zmiňuje následující hry: