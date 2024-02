Unikly informace o vydání nejočekávanějších her od Ubisoftu

Hned dva díly Assassin's Creed, Remake Splinter Cell, Star Wars: Outlaws nebo nový Ghost Recon. Kdy můžeme očekávat tyto a další hry od oblíbeného vydavatele Ubisoft?

Ubisoft v současné době pracuje na několika opravdu zajímavých hrách, které se brzy objeví na trhu. Zahraniční informátor Tom Henderson se vyjádřil k několika titulům a přinesl přibližná data vydání. Nechybí ani první informace o novém dílu Ghost Recon.

Assassin's Creed: Projekt Red

Ještě letos nás čeká úplně nový díl série Assassin's Creed. Už něco o něm víme: děj se odehraje v feudalním Japonsku, hra nabídne dvě hratelné postavy (ženu a muže) a bude velikostí srovnatelná s předešlými tituly jako Origins, Odyssey a Valhalla.

První trailer s názvem "Project Red" by měl podle informací vyjít v květnu, následovaný plnohodnotným gameplayem v červenci. Plánované datum vydání je listopad 2024, dostupné na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Star Wars: Outlaws

Star Wars: Outlaws bude první open-world hrou ve světě Hvězdných válek, vyvinutou studiem Massive Entertainment (tvůrci Avatar a The Division). Z oficiálních zdrojů víme, že se objeví v druhé polovině letošního roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na začátku ledna se na stránkách Disney objevila informace, že Outlaws vyjde koncem roku 2024. Otázka je, zda Ubisoft vydá obě velké hry ve stejný měsíc.

Splinter Cell Remake

Jedním z očekávaných titulů je remake původního Splinter Cell. Nový díl očekáváme již několik let a pokud přijde remake, měl by být pořádný! Dostupné informace naznačují, že se Splinter Cell vyvíjí od roku 2021. Ačkoliv jsou to již tři roky, do vydání ještě chvíli potrvá. Podle Hendersona by remake měl vyjít nejdříve v roce 2025, nejpozději pak v roce 2026. První obrázky jsou k dispozici, na trailer si však musíme ještě počkat.

Ghost Recon (Project Over)

Podle Hendersona hra vzniká pod pracovním názvem "Project Over" a vyjde nejdříve v roce 2025, případně až v roce 2026.

Far Cry

Far Cry potřebuje nový impuls a Ubisoft se snaží obnovit slávu této kdysi velmi populární open-world série. Far Cry 6 nebyl úspěch, jediné, co bylo ocenitelné, byl svět. Příběh a postavy však zklamaly.

V současné době se pracuje na dvou dílech Far Cry, jeden tradiční pro jednoho hráče (a možná kooperaci), druhý zaměřený na multiplayer. Oba díly by měly dorazit v letech 2025 až 2026. Ohledně multiplayerového, údajně extrakčního střílečky, jsme nedávno zjistili jednu klíčovou věc - bude graficky stylizovaný ve stylu Blood Dragon (DLC pro Far Cry 3).

Assassin's Creed: Projekt Hexe

Projekt Red není jediným projektem; Ubisoft pracuje na minimálně 10 různých projektech série Assassin's Creed, s dalším velkým dílem plánovaným o rok později - v roce 2025. O hře s pracovním názvem Projekt Hexe nemáme žádné informace, ale z dostupného traileru lze cítit temnou až hororovou atmosféru. Hexe nás pravděpodobně zavede do 16. století.