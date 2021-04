uRage Exodus 410 One Handed – 7 praktických využití pro malou herní klávesnici

Mobilní herní klávesnice Exodus 410 One Handed je už na první pohled nevšedním zařízením. Celkem 29 mechanických kláves představuje přibližně polovinu rozložení i již tak kompaktních modelů s 60% rozložením. Exodus na to ale jde trochu jinak a dopřeje vám více kreativních možností pro využití. My si klávesnici vyzkoušeli a toto jsou naše dojmy.

Hama uRage Exodus 410 nabídne kvalitní mechanické Outemu Blue spínače. Ty se řadí do kategorie clicky a nabídnou jasnou zvukovou i hmatovou odezvu. Jde o skvělou vlastnost pro kompetitivní hry. Aktivaci tlačítka okamžitě zaznamenáte podle změny odporu klávesy i zvuku, a můžete se tak plně soustředit na co nejlepší výkon.

Všechny klávesy jsou podsvícené a lze si pomocí klávesové kombinace Control + Escape volit mezi několika efekty, případně si podsvícení vypnout. Klávesnice k tomu nevyžaduje žádnou instalaci speciálního softwaru.

Hlavní zbraní tohoto unikátního kousku je samozřejmě kompaktní provedení. Ačkoliv se to nemusí zdát, celý tvar klávesnice je velmi propracovaný a skýtá řadu prakticky vymyšlených řešení. Našli jsme proto rovnou sedm více i méně tradičních využití této klávesnice.

První využití by se dalo označit přezdívkou "bok po boku". Zkrátka Exodus dáte vedle své standardní klávesnice. Ta vám může vyhovovat na psaní, ale u hraní to již drhne. Exodus v tomto exceluje, a po práci tak levačku přehodíte o kus vedle. Nemusíte přitom nic vyměňovat, klávesnice šoupat a podobně díky malým rozměrům. Obdobně lze klávesnici použít i u notebooku. Vzhledem k rozměrům připomínajících sešit o velikosti A5 se vám Exodus 410 pohodlně vejde i do tašky od menšího notebooku. Kompetitivní střílečku rozjedete i na ultrabooku, jenže zabudovaná nízkoprofilová klávesnice je na hraní strašná. Exodus tak dáte vedle noťasu a máte vyřešeno. Do třetice lze klávesnici použít i vedle speciálnějších zařízení. Například u grafického tabletu.

Experimentovat můžete ještě více. Co Exodus využít jako náhradu za Streamdeck a podobné drahé vymoženosti? Za zlomek ceny získáte více tlačítek a šikovnější osoby si jistě dokážou vytvořit makra a klávesové zkratky. Najednou tak máte téměř třicítku zkratek a neomezený potenciál. Přidejte k tomu i skvělou odezvu od Outemu Blue spínačů.

Nemusíte se přitom omezovat jen na využití u stolu. Metr a půl dlouhý kabel lze snadno prodloužit, a hrát tak můžete z gauče nebo postele. Vyhnete se přitom zápasu s nemotornou velkou klávesnicí.

Kompetitivní hráči jistě ocení kromě mechanických spínačů také Anti-Ghosting, který umožňuje stisknout více tlačítek najednou. Exodus tak vybízí k cestám na lanky a plně si s ním vystačíte ve většině her. S váhou 340 gramů ani nepoznáte, že s sebou berete klávesnici navíc. Bonusové body si Exodus odnáší za možnost napsat "GG EZ” i s malým počtem kláves.

Kompatibilita s konzolemi přímo láká na využití například v kombinaci s PlayStationem. Přepojovat přitom nemusíte svoji klávesnici u PC, nebo naopak čistokrevní konzolisté získají herní klávesnici za skvělou cenu.

Toto rozhodně nejsou všechna využití. Vzhledem k velkému pohodlí díky výborné opěrce zápěstí vás bude po pořízení lákat využit klávesnici na co nejvíce způsobů. Celá ergonomie je skvělá a ani po delších herních štacích vás nezačne bolet ruka. Hama uRage Exodus 410 si rozhodně zaslouží šanci. Jde o velmi praktickou malou klávesnici s mnoha využitími.