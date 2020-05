VALORANT, nová střílečka od Riot Games, má datum vydání

Studio Riot Games připravuje novou střílečku, která se velmi podobá legendě s názvem Counter-Strike. Zdarma vyjde již na začátku června.

Před půl rokem herní studio Riot Games oznámilo práce na vývoji několika nových her. Šlo především o karetní hru Legends of Runeterra a střílečku s dočasným označením Project: A. Tento titul z žánru kompetitivních stříleček z pohledu první osoby se později představil jako VALORANT. Aktuálně je hra v předběžném beta testování. Klíč s přístupem do hry lze získat zdarma, ale jen se štěstím při sledování živých vysílání na platformě Twitch.tv. Za pár dní ovšem získají přístup všichni.

VALORANT vyjde 2. června a bude k dispozici zdarma. Platit ve hře můžete pouze za kosmetické změny zbraní a rychlejší odemykání postav. Taktickou výhodu vám peněžní investice nedá. S oficiálním vydáním hry se dočkáme další hratelné postavy, nové mapy a dalšího herního režimu.

Hra se nejvíce podobá Counter-Striku, od kterého si propůjčila koncept hraní na kola s cílem ubránit, nebo položit bombu a zacházení se zbraněmi. Z her, jako je Overwatch, pak Riot převzal unikátní schopnosti pro jednotlivé postavy.