Valve rozebralo konzoli Steam Deck, problematické páčky vyměníte snadno

Přenosná konzole Steam Deck od Valve vyjde nejdříve v prosinci, přesto už víme, jaké vnitřnosti přesně skrývá.

Steam Deck patří mezi nejočekávanější přenosné konzole, tzv. handheldy za poslední roky. Oproti konkurenčnímu Nintendu Switch totiž nebude vázaný jen na malou řadu exkluzivních her. Na Steam Decku spustíte cokoliv ze své Steam knihovny, pokud to výkon konzole dovolí. Tvůrci se navíc nebrání instalaci například Windows a možnosti používat zařízení jako plnohodnotný počítač. Velkým bonusem je také možnost výměny některých komponent.

V novém videu přímo samotné Valve konzoli rozebralo. Takto malé a zároveň výkonné zařízení samozřejmě interním místem neplýtvá. Pod plastovou krytkou tudíž moc místa navíc není. Přesto budou moci uživatelé sami vyměnit zejména často problematické páčky. Ty po čase trápí jejich nepřesnost, což se dotklo nejen Nintenda Switch, ale i klasických herních ovladačů v průběhu let.

Vyměnit půjde také interní úložiště. Steam Deck ale využívá méně dostupný M.2 disk standardu 2230, tudíž pouhých 30 milimetrů dlouhý. Ten je navíc řádně odstíněný, jelikož se nachází v těsné blízkosti bezdrátového modulu a antén.

Výměny těchto komponent zaberou jen pár minut a postačí vám k tomu dva křížové šroubováky. Nicméně Valve varuje, že by se do toho uživatelé pouštět neměli. Integrita zařízení bude odšroubováním zadního krytu snížena, zároveň by mohli méně znalí kutilové některé komponenty poškodit.

Co se náhradních dílů týče, SSD formátu 2230 nejsou tolik běžné, po příchodu konzole by se to ale mohlo změnit. Soustava páček a základní desky je vytvořená na míru a Valve je hodlá prodávat zvlášť po uvedení konzole na trh. Z hlediska životnosti konzole jde o krok správným směrem a konkurence by se rozhodně měla inspirovat.