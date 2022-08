Valve urychluje výrobu Steam Decku, čekajícím zákazníkům dojde konzole ještě letos.

Společnost Valve aktualizovala frontu předobjednávek Steam Decku. Pokud přenosnou konzoli máte objednanou, dojde vám ještě letos.

Logistika vyřešena a odhady zpřesněny, hlásí Valve ohledně dodávek Steam Decku. Poslední měsíce byly ve znamení nedostatku komponent a vysokých cen. Toto období ale postupně končí, a Valve tak oznamuje pozitivní zprávy.

Steam Deck by aktuálně měl dorazit všem dosavadním zájemcům do konce roku. Na webu navíc můžete konzoli stále předobjednat s termínem dodání nejpozději ve tvrtém kvartále (do konce prosince). Řada čekajících zákazníků byla dokonce posunuta na třetí kvartál (červenec až září).

Dostupnost Steam Decku se tedy zlepšuje a Valve nadále vylepšuje software o řadu prvků. O druhé generaci handheldu ovšem nepadlo ani slovo.