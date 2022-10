Ve středu dojde k odhalení budoucnosti Silent Hillu.

Tvůrci série Silent Hill ze studia Konami konečně po několika letech prolomili mlčení a oznamují informace o novém dílu ze stejnojmenné série. Přestože zatím nic nevíme, vývojáři lákají na tuto středu, kdy odhalí více informací o budoucnosti celé série.

Poslední pokračování série Silent Hill vyšlo v roce 2012. V červnu se režisér filmů s tematikou série vyjádřil o tom, že má hotový scénář k třetímu filmu Silent Hill, který by měl být takovým obnovením brandu série. Nás ale zajímají hry. Před několika hodinami vývojáři oznámili na oficiálním účtu na Twitteru, že ve středu oznámí, kam se v budoucnosti série posune.

Ve vašich neklidných snech, vidíte to město?

In your restless dreams, do you see that town?



The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa