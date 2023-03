Veletrh her E3 se letos neuskuteční.

Výstaviště v Los Angeles letos nenabídne konference od herních společností. Agentura ESA ohlásila zrušení několikadenní akce, ze které se již dříve omluvil například Microsoft nebo Sony.

Veletrh E3 patřil dlouhé roky k největším herním akcím na světě. V půlce června se na výstaviště v Los Angeles sjížděli hráči i společnosti z celého světa. Již tradičně zde měl velkou prezentaci Microsoft nebo Sony. Oba velcí hráči na poli konzolí zde představili například konzole minulé generace. Letos se měla akce uskutečnit nejen bez nich, ale i s absencí několika dalších velkých studií.

Z E3 se omluvila Sega, Ubisoft nebo Nintendo. Prakticky tak nezbýval nikdo, kdo by mohl nabídnout velkou show. Agentura Esa pořádající E3 se tudíž rozhodla fyzickou akci kompletně zrušit, minimálně pro letošek.

The ESA announced today that this year's E3 has been canceled. The event was supposed to be held from June 13-16 at the LA Convention Center and would have been the first in-person E3 event since 2019.



