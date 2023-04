Vemte svoji konzoli na jarní výlet s pouzdry od Venomu

Jaro je tady, což znamená, že se příroda opět snaží nás hráče vylákat ven. Grafika je sice pěkná, ale ta hratelnost a questy mohou odradit. Nehledě na počasí, které může zkazit i celý víkend potulování v reálném světě. Proto není na škodu, brát si sebou konzoli. Firma Venom tohle dobře ví a nabízí praktická pouzdra, aby se vašemu Xboxu, PlayStationu a příslušenství na cestách nic nestalo.

Venom má v portfoliu opravdu širokou řadu příslušenství. Jde o praktické nabíječky, čistící sady, držáky, rozbočovače, kabely a v neposlední řadě i pouzdra. Právě na ně se dnes podíváme. Konkrétně můžete ochránit na cestách nejen svoji konzoli, ale samostatně i prakticky libovolný gamepad.

Pro stoupence konzole od Sony je připraven VS5009 PS Carry Case. Na první pohled jde o minimalistický moderní kufr laděný do elegantní černé barvy s modrými doplňky kolem zipu, které ladí do barev typických pro PlayStation.

Tvrdá skořápka exteriéru působí opravdu robustním dojmem a spolehlivě ochrání cokoliv, co vložíte dovnitř. Z vnější strany se nachází také praktická poutka a rukojeť. Přenášení tudíž nebude představovat sebemenší problém.

Po otevření se úložný prostor rozdělí na dvě poloviny. Do jedné lze bezpečně usadit PlayStation 5, který zajistíte během pár sekund popruhy. Místa je zde akorát, konzole se tak rozhodně nebude hýbat a narážet do stěn.

Druhá polovina pouzdra slouží k uložení veškerého příslušenství. Vměstnáte sem nejen ovladače a napájecí kabel, ale i další doplňky. Například obaly od her, stojánky, sluchátka nebo nabíječky pro ovladače. Rozestavění této sekce si lze přizpůsobit. Máte jen jeden ovladač, ale řadu her a headset? Prostě přepážku přesuňte. Velice praktické řešení, které vyhoví každému.

Interiér je opatřený měkkým polstrováním, což v kombinaci s odolnou skořápku zajistí, že konzoli i s příslušenstvím dovezete kamkoliv bez jediného šrámu. To je největší výhoda dedikovaného kufru před například obyčejným batohem. Do něj s trochou štěstí možná konzoli vměstnáte, chráněná ale moc nebude. A rozhodně nechcete, aby se elegantní křivky PS5 pokřivily.

Pouzdro pro Xbox nabízí velice podobný princip. Místo modrých prvků se zde nachází zelené detaily, typické pro konzoli od Microsoftu. Ramenní popruh zůstává, stejně jako tvrdá a odolná skořápka.

Uvnitř pouzdra pro Xbox se setkáte s trochu jiným uspořádáním. Xbox Series X je totiž o dost tlustší, tudíž se prostřední zip pro otevření pouzdra musel přestěhovat ke straně. Místa pro uložení příslušenství je ale opět dost. Ovladače totiž vložíte na výšku, nechybí ani prostor pro sluchátka nebo hry. Kabely lze vložit do praktické kapsy na druhé straně.

Samotná konzole se opět zabezpečí v pouzdru pomocí popruhů. Pokud máte Xbox Series S, který je menší, potěší vás plná kompatibilita i s touto verzí konzole.

Nastavitelné přepážky i v tomto případě nabízejí možnost přizpůsobení podle libosti. Do pouzdra se vejde i více ovladačů, nebo řada her a sluchátka. Možnost přizpůsobení představuje nejsilnější argument pro zakoupení Venom VS4831 Xbox Series S & X Console Carry Case i varianty VS5009 pro PS5.

Na závěr zde máme pouzdro, které využijí nejen konzolisté, ale i počítačoví hráči. Venom VS3058 Universal Controller Carry Case ochrání váš herní ovladač, ať už je téměř jakékoliv značky. Zde platí, že pokud se ovladač vejde, můžete pouzdro použít.

Zaručená kompatibilita je s DualSense, Xbox gamepadem, DualShockem, gamepadem pro Google Stadia a Nintendo Switch Pro. Ovladače třetích stran by se měly rovněž vměstnat bez jakýchkoliv problémů. Proč vůbec dávat ovladač do pouzdra? Vylomení páček nebo triggerů může gamepad poslat do křemíkového nebe, oprava bývá náročná a drahá. Nehledě na to, že si řada hráčů kupuje ovladače s vlastními polepy, o které opravdu nechcete přijít.

Ostatně při ceně i přes dva tisíce korun za gamepad se příplatek 329 korun za pouzdro nezdá přehnaný. Obal navíc vydrží řadu let i když samotný ovladač vyměníte za novější. Jde tak o malou investici do budoucna.

Pouzdro od Venomu opět nabízí kombinaci tvrdého exteriéru a měkkého polstrování uvnitř. Nechybí přihrádka na kabely nebo baterie a praktická rukojeť.

Díky této trojici příslušenství můžete brát svoji konzoli nebo ovladač na chatu, k přátelům a ostatně kamkoliv. Vždy budete mít jistotu, že je váš cenný herní hardware v naprostém bezpečí a nic se mu při přepravě nestane.