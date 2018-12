Víte, co si přeje k Vánocům opravdový hráč? My ano

Plán letošních vánoc je daný. Vyhnout se obloukem sprchovým gelům, spodní prádlo a ponožky nechat na tetě, peníze v obálce zase na babičce a opravdový dárek, který rozzáří oči při rozbalování na Štědrý den při sledování tradiční Popelky svěřit skutečnému Ježíškovi.

Leckdy přehlížený kus vaší pracovní stanice nebo herního doupěte, monitor. Nemyslíte, že je čas věnovat mu pozornost a konečně pořídit moderní kousek na váš stůl?

Vskutku zajímavou volbou jsou monitory ZOWIE by BenQ řady XL a RL zaměřující se na hraní počítačových her. V portfoliu této značky jsou modely za 4000 Kč ale také za 14 000 Kč lišící se jak použitými technologiemi a funkcemi tak úhlopříčkou displeje.

Optimální variantou v poměru cena/výkon, pak vyzdvihujeme ZOWIE by BenQ XL2411P za necelých 6 500 Kč. Prohlédněte si jej ve 3D na CZC.cz. Nikterak extravagantní design zaujme na první pohled mohutnou základnou a nohou, která v sobě ukrývá bytelný mechanismus pro výškovou stavitelnost a kloub pro naklopení a otočení například až do pozice Pivot tedy na výšku. Samozřejmostí je pak možnost využít montáž na stěnu nebo k držáku monitorů.

Zadní část monitoru nabízí bohatou konektivitu v podobě DVI, HDMI a Display Portu.

Z pravé spodní části displeje vystupuje ovládací panel s několika tlačítky umožňující snadné nastavení v přehledném a velmi intuitivním uživatelském menu.

Co se týká základních specifikací. 24 palcový monitor je osazen TN panelem s Full HD rozlišením 1920 x 1080 pixelů disponující rychlou odezvou 1 ms a obnovovací frekvencí 144 Hz důležitou zejména pro hráče stříleček jako jsou CS:GO, PUBG nebo Fortnite. Z vlastní zkušenosti pak je na místě podotknout, že ti, kteří si vysokohertzový monitor vyzkoušeli, se už nemohli a hlavně nechtěli vrátit ke svému starému.

To ovšem není vše, kromě technických předností se monitor pyšní moderními technologiemi a funkcemi uvnitř. Zajímavým počinem značky je integrace tzv. Black eQualizer režimu, který je defakto povoleným cheatem ve hře. Hráči poskytne výhodu v podobě rozsvícení tmavých scén ve hře, aniž by přeexponoval místa dobře osvětlená. Tato hra s kontrastem a jasem není jedinou vymožeností, na svoje si přijdou také všeteční rýpalové a věční nastavovači barev. K dispozici je funkce Color Vibrance představující 20 přednastavených úrovní sytosti barev. Skrze uživatelsky přívětivé menu si lze vybrat tu správnou saturaci od černo-bílé do cirkusově syté.

Téma musíme uzavřít uspokojením těch z vás, kteří mají obavy o zrak ze stálého "civění do kompu". Všechny monitory ZOWIE by BenQ včetně XL2411P myslí na vaše oči resp. využívají technologie Flicker-free eliminující blikání na pozadí starých konvenčních monitorů a Low Blue Light redukující škodlivě modré světelné spektrum.

Co říci závěrem, možná využít úvod tohoto článku. Nejen hráč, ale každý uživatel by se měl pozastavit nad tématem nákupu nového monitoru. U pařanů, kteří u toho sedí dlouhé hodiny i v noci to platí dvojnásob.