Vrhněte se do kostičkovaného dobrodružství s novými stavebnicemi LEGO Minecraft

Pokud existuje dokonalé spojení fyzické stavebnice a videohry, je to právě LEGO Minecraft. Propojení světů legendární dánské stavebnice a švédského sandbox titulu si užijí děti, ale i starší hráči, kteří na kostičkované hře vyrůstali.

Historie Minecraftu je úzce provázaná se stavebnicemi LEGO. Už v roce 2012, krátce po vydání herní aktualizace 1.2, byl k dostání vůbec první LEGO Minecraft set. Šlo o sérii Micro World se čtveřicí chunků z klasického Minecraft lesa. Později jsme se skrze stavebnice podívali do vesnice, děsivého netheru a opuštěné dimenze The End. Za více než deset let přinesl herní svět Minecraftu řadu nových mechanik, mobů, biomů a předmětů, a tyto prvky vynikají zejména v aktuálních stavebnicích.

Nové kostičkované dobrodružství může začít například se stavebnicí Pevnost železného golema. Strážce nevinných vesničanů jistě ocení vaši pomoc při obraně nájezdu nepřátel. Popadněte tedy brnění a meč a vydejte se do boje.

Set Pevnost železného golema nabízí několik zajímavých detailů. Samotný golem je zarostlý porostem z džungle a nachází se nad průchodem pevnosti. Pokud na vaše vesničany zaútočí nepřátelé, během pár minut může socha obživnout, aby odrazila nájezd kostlivců a creeperů. Nezapomeňte vašemu parťákovi po úspěšném boji poděkovat podáním růže nebo kusu železa. Určitě se mu bude hodit.

Unikátní schopností Iron Golema je vyhazování nepřátel do vzduchu pomocí silných paží. Stavebnice samozřejmě tento ikonický prvek zachovává. Můžete tedy útočníky odbourat jedním obřím švihem. Pozor ale, aby vám nemotorný golem nepoškodil samotnou pevnost.

Po obraně pevnosti je potřeba se pořádně odměnit. Místo meče můžete vzít do ruky dekorativní bloky a spolu s Kreativním boxem 4.0 vytvoříte například originální kočičí domek nebo říční věže podobající se malé pevnosti.

V Minecraftu a stavebnicích LEGO se fantazii meze nekladou, což vystihuje právě tento set. Seskládat tak můžete i řadu jiných modelů a s figurkami Steva a Alex zažít různá dobrodružství - odrážením hord zombies pomocí TNT začínaje, poklidným rybařením konče. Fantazii se meze nekladou.

Zábava ovšem pokračuje i pod povrchem. Set Deep Dark vás zavede hluboko pod zem, kde se každé dupnutí může zvrtnout v boj o přežití. Děsivý Warden zde totiž střeží poklad, který tu rozhodně nechcete zanechat.

Warden patří mezi nejděsivější a zároveň nejsilnější nepřátele v Minecraftu a set Deep Dark od firmy LEGO plně vystihuje atmosféru vykrádání podzemních měst strážených tímto mobem. Kombinace temných barev a všudypřítomných svíček připomíná, že jste hluboko v dolech, odkud není snadné utéct.

Samotný Warden se skrývá v zemi, avšak během okamžiku se může probudit díky interaktivnímu prvku v podobě otočného knoflíku. Dávejte si při hraní pozor, ať ho nevzbudíte. Jedno dupnutí vás může dělit od epické, ale velmi těžké bitvy. Při boji lze využít nedalekou věž a odpálit ji. Pozor ovšem, aby sutiny kromě Wardena nezavalily také vás i s pokladem.

Se zdoláním Wardena vám pomůže řádné vybavení v podobě meče, štítu, luku a samozřejmě brnění. Boj s obávaným nepřítelem totiž představuje o něco větší výzvu než samotná stavba podzemního komplexu. Buďte proto opatrní při průzkumu.

Mírumilovnější výpravou je pak ponoření do oceánů se stavebnicí Domeček axolotlů. Růžový domek ve tvaru axolotla potěší i menší hráče od sedmi let a nabídne poctivou porci zábavy díky interaktivním prvkům. Upravit si můžete interiér domečku, jeho malou zahrádku a poblíž na vás čeká i poklad. Nechybí roztomilá figurka delfína nebo děsivého utopence.

Stavebnice LEGO už tradičně nabízejí spoustu zábavy při skládání i následném hraní. Využít můžete interaktivní digitální návod, díky kterému bude skládání o něco jednodušší.

Spojení Minecraftu a značky LEGO přináší nejkreativnější herní stavebnice, se kterými můžete zažít řadu různých dobrodružství. Ostatně zmíněná čtveřice nabízí hodiny zábavy inspirované různými zákoutími kostičkovaného světa. K těm se navíc můžete kdykoliv vrátit a rozšířit si je o další ikonické stavby LEGO inspirované Minecraftem.