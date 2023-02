Vrhněte se do kuchyně ve hře od Epic Games

Epic Games Store každý týden nabízí minimálně jednu hru zdarma a zatímco minulý týden si na své přišli milovníci akčních her a strategií, nyní společnost potěší všechny fanoušky kulinářské tématiky a vaření.

Zatímco minulý týden na fanoušky studia Epic Games čekala v jejich obchodě dvojice her, Dishonored: Death of the Outsider a City of Gangsters, nyní společnost nabízí pouze jeden titul. Ten by ale mohl potěšit všechny, kteří si od brutální akce chtějí odpočinout a zůstat u něčeho méně akčního.

Recipe For Disaster vás naučí, jak se starat o svou vlastní restauraci. Vaším úkolem totiž bude ukočírovat náročný personál restaurace, potýkat se s takovými klasickými věcmi jako je nájem a energie, a tak dále. Vaším úkolem bude získat pozitivní hodnocení a jak uvidíte, ne vždy se jedná o jednoduchý úkol.

Stejně jako u předchozí hry zdarma, i tady máte na přidání do knihovny týden, tedy do 16. února 17:00. Pak přijde jiná dvojice titulů.