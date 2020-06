Vychází Valorant, zdarma hratelná střílečka podobná legendárnímu Counter-Strike

Valorant je první střílečkou v podání Riot Games a zřejmě zaujme jak hráče Counter-Striku, tak Overwatche a PUBG. K dispozici je zcela zdarma.

Původně se jednalo o Project A. Nyní se pod jménem Valorant skrývá hra, která dost možná přetáhne ve velkém komunity z ostatních her. Valorant je žánrem taktickou střílečkou z pohledu první osoby a nejvíce se blíží Counter-Striku. Dva týmy o pěti hráčích se zde střetnou v několika kolech. Jeden tým brání, druhý útočí a snaží se položit bombu, v tomto případě s označením spike. Tým, který získá jako první 13 bodů, tedy vyhraje 13 kol, vyhrává.

Herní stránka i mechaniky se tak podobají zejména "csku". Valorant ovšem nabízí více. Před každou hrou si volíte agenta, který má čtyři schopnosti. V určitých případech tyto schopnosti nahrazují například granáty z Counter-Striku. Jindy je o zcela unikátní herní mechaniky, jako pastičky, kamery, šípy a podobně. Díky tomu se hra odlišuje od jiných v žánru.

Valorant krom hratelnosti láká i na free to play model. To znamená, že hra je zdarma a nakupovat můžete primárně pouze upravené vzhledy zbraní. Výhodu za platbu ve hře tak nezískáte. Titul od Riot Games je navíc skvěle optimalizovaný. Zahrajete si tak i na několik let starém notebooku.

Valorant je k dispozici ke stažení na oficiálních stránkách.