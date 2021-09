Vydání Battlefieldu 2042 se odkládá

Nová střílečka z dílny vývojářského studia EA DICE se o měsíc odkládá. Tvůrci se prý potýkají se zdržením kvůli pandemii.

Battlefield 2042 měl vyjít 22. října letošního roku. Společnost EA a vývojáři ze studia DICE ovšem tento termín nemohou dodržet. Důvodem je pandemie, která nepříznivě ovlivnila tvorbu hry. Konkrétně měl vývoj probíhat již ve studiu, kde by práce byla efektivnější. Tomu se ovšem nestalo a vývojáři hru tvoří ze svých domovů. Proto potřebují více času k doladění hry.

