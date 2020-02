Vydavatel prozradil, že Read Dead Redemption 2 prodalo zhruba dvojnásobek co předchůdce

Aktuálně hra překonala hranici 29 milionů kusů, mnohem více než předchozí díl. Proti GTA V je to ale mnohem méně.

Vydavatel Rockstar Games odhalil aktuální čísla pro westernovou akci Red Dead Redemption 2. Hra má aktuálně na kontě napříč platformami více než 29 milionů prodaných kusů.

V listopadu minulého roku, před vydáním verze pro počítače, to bylo 26,5 milionu. Hra se tak prodává mnohem lépe než předchozí díl, který vyšel pro Xbox 360 a PlayStation 3, prodalo se okolo 15 milionů kusů.

Ačkoliv se Red Dead Redemption 2 prodává lépe než naprostá většina her na trhu, oproti GTA V od stejných tvůrců jde o poměrně malé číslo, jelikož právě aktuální díl GTA V série se může aktuálně chlubit více než 120 miliony prodaných kusů. Je na trhu o pěknou řádku let dříve, ale nepředpokládá se, že by se mu Red Dead Redemption 2 byť jenom přiblížilo.

Red Dead Redemption 2 je dostupné pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.