Vylepšete každý aspekt svého PlayStationu 5 s příslušenstvím od značky Venom

Konzole PlayStation 5 dorazila na trh v listopadu 2020 a Sony od začátku prodeje nabízelo jen omezené příslušenství. Herní konzole mají životnost několik let, není proto od věci si tu svoji pořádně vytunit. Dnes se podíváme na příslušenství od značky Venom, která nabízí celé portfolio produktů vylepšujících zážitek z hraní i každodenního používání konzole.

Tento článek vznikl na základě testu externího redaktora a obsahuje jeho reálné zkušenosti. Není to náš redakční obsah, ale placená propagace.

Kdo má doma PlayStation 5, ten ví, že mu konzole dorazí v celkem rozměrné krabici. Ta je ovšem na přenášení celkem nevhodná. Neposkytuje dostatečnou ochranu, nenabízí místo pro hry a manipulaci rozhodně nelze označit za praktickou. Právě proto se každému hráči, který hraje nejen doma, bude hodit praktická brašna pro konzoli a veškeré Venom příslušenství.

Venom VS5009 PS5 Console Carry Case tvoří pevná a odolná skořápka, která efektivně ochrání uložený obsah. Nemusíte se tedy bát hodit PS5 v tomto obalu třeba do kufru. Praktický interiér vyvedený v modré barvě je měkký, aby ochránil vložené příslušenství. Uvnitř se nachází dvě velké části rozdělené přepážkou. Do jedné umístíte samotnou konzoli, která se fixuje pomocí suchých zipů. Umístění do brašny i vybalení je tak otázkou pár vteřin.

Druhá polovina pak skýtá přihrádky pro příslušenství. Ty lze navíc díky suchým zipům přemisťovat nebo zcela vyndat. Do tašky se vejdou ovladače, hry, sluchátka, kabely i další doplňky. Vše budete mít zorganizované a lehce dostupné.

Konzole PlayStation 5 patří mezi vzhledově extravagantní kousky a její ladné tvary rozhodně nechcete schovávat uvnitř ve skříni. Vystavení po boku televize můžete vyšperkovat osazením RGB stojanu Venom VS5005 PS5 Multi-Colour LED Stand. Ten nabízí různé režimy podsvícení.

Na výběr je hned několik barev, upravit si lze také jas. Nemusíte se přitom bát, že by vám stojan svítil jen tak nadarmo. Automaticky se vypne při vypnutí konzole. Po zapnutí se rovněž sám rozsvítí a dotvoří tak ideální herní atmosféru.

Jakmile se do hry pustíte, rozhodně nechcete, aby se vám vybil ovladač. Dávat DualSense na kabel je ovšem celkem otrava, zvlášť když existují doky, do kterých stačí gamepad jen položit. Přesně takové má i Venom, navíc v různých provedeních.

Oficiální dokovací stanici seženete jen v bílé barvě a provedení pro dva gamepady. Jenže co když máte lichý počet a jiné barvy? V tom případě sáhnete po dokovacích stanicích Venom Single a Twin Docking Station. K dispozici jsou v bílé, černé a rudé barvě pro dva nebo jeden ovladač.

Nabíjecí stanice disponují LED indikátory a lze je nastavit pomocí menu přímo v konzoli. Nabíjet tak můžete třeba jen pár hodin po hraní a tím prodloužit životní cyklus vestavěných baterií.

Pokud přeci jen preferujete kabely, Venom nabízí také unikátní kabel na nabíjení s označením VS5002 Dual Play & Charge. Jeho délka je 3 metry, tudíž dosáhne od televize až ke gauči. V půlce je navíc rozdělený a disponuje tak dvěma USB-C koncovkami. Nabíjet při hraní tudíž můžete hned dva ovladače prostřednictvím jediného kabelu. Praktické a efektivní.

Venom nabízí i velmi praktický držák ovladačů VS5004 Controller Rack, který se zahákne přímo k boku konzole. Jedná se o velmi praktické řešení, pokud máte málo místa v okolí PlayStationu. Oba gamepady jsou bezpečně upevněny nad sebou, díky čemuž nezabírají prostor a zároveň je lze během sekundy vzít a začít hrát.

Dalším zajímavým doplňkem je USB rozdvojka Venom VS5006 PS5 USB HUB. Nejde přitom o další kabel, který by vám překážel a motal se na stole, na zemi nebo kdekoliv, kde konzoli máte postavenou. Venom přišel s originálním designem umožňujícím rozdvojku připnout přímo k předku konzole. Z jednoho USB-A a USB-C tak získáte čtveřici USB-A a dvě USB-C. Nikdy tak nebudete muset otáčet konzoli a složitě zapojovat příslušenství do zadní strany. Opět velmi praktický kus příslušenství šetřící čas a místo.

K ovladačům se ještě vrátíme. V portfoliu Venomu se nachází také nástavce na páčky VS5003 PS5 Thumb Grips. Ty mají speciální povrchovou úpravu a v balení naleznete hned několik velikostí. Tyto gripy pomáhají v lepším držení a pohybu páčkami. Mohou tak velkou měrou přispět k lepším herním výkonům. Osazení je navíc velmi jednoduché a zabere sotva pár vteřin.

Nakonec téma, které by každý nejraději odkládal. Řeč je samozřejmě o úklidu, respektive čištění. Konzole i samotné příslušenství se časem při používání zašpiní a pravidelná údržba je tak klíčová. Pomocí sady na čištění Venom VS5008 PS5 Console Cleaning Kit snadno odstraníte prach například z větráčku konzole. Problém nenastane ani při osazování SSD, jelikož sada nabízí patřičné šroubováky s trojicí výměnných hlav. V balení najdete také otevírací nástroj a škrabku, vše v praktickém balení.

Příslušenství pro PlayStation 5 od Venomu zkrátka nesmí chybět na stole žádného vlastníka konzole od Sony. Výrobce nabízí ucelené portfolio příslušenství s dobrým poměrem ceny a výkonu. Svoji konzoli si díky nabíječkám, stojanu a nástavcům na páčky můžete upravit k obrazu svému. Při hraní na cestách se pro změnu hodí bezpečný a praktický malý kufr. Čistící sada pak prodlouží životnost konzole a usnadní servis.