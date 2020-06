Vyšlo The Last of Us part II, recenzentům se líbí, hráčům ne

Pokračování The Last of Us na Playstation čelí kontroverzi. Profesionální recenze dávají ultimátní hodnocení, hráči opačná.

The Last of Us part II je jednou z nejočekávanějších her letošního roku. Herní studio Naughty Dog před pár lety stvořilo klenot, který vymáčknul z tehdejší konzole Playstation 3 maximum. Grafické podání a zejména příběh s hratelností řadí první díl mezi hry, kvůli kterým si samotnou konzoli mnoho lidí pořídilo. Pokračování je nyní venku a čelí hned několika kontroverzím.

Zápletka The Last of Us part II se již před nějakou dobou dostala na internet. Přesto padlo embargo pro recenze. Pokud hodnocení vyšlo před vydáním hry, musel se obsah recenze držet pokynů a nevyzradit prakticky nic z příběhu. Profesionální sféře se však hra líbila a recenze jak v zahraničí, tak u nás, dávaly hře pravidelně přes 90 %. Na zahraničním webu Metacritis si hra odnesla hodnocení 95/100. Jde o průměr hodnocení z 97 recenzí v době psaní této novinky. Zároveň lze na webu vidět uživatelské recenze, které se zastavily na průměru 3,9/10.

Někteří uživatelé hodnotili negativně hru již pár sekund po vydání. Jiným se často nelíbí, jakým směrem příběh směřuje. Pokud si na hru chcete udělat svůj názor, je zřejmě nejlepší se podívat na část záběrů, které nevyzrazují příběh a případně si hru zahrát. Vypadá to totiž, že Naughty Dog vytvořili hru, která je provedením na špičkové úrovni, ale ne každému se bude líbit její obsah.

Aktuálně je The Last of Us part II dostupný pouze na Playstation 4.