Vytvořte si chytrou domácnost jednoduše a levně s řadou Tapo od TP-Link

Zabezpečení, automatizace a chytré funkce. Přesně tyto tři aspekty nabízí doplňky do domácnosti od společnosti TP-Link, která se specializuje na síťová zařízení. Svůj dům či byt si můžete vybavit kamerami, senzory a chytrými zásuvkami, které vám zpříjemní každodenní život i přispějí k zabezpečení domácnosti.

Řada produktů Tapo od TP-Link je poměrně rozsáhlá, což je hned první pozitivum. Vybírat totiž můžete z celé řady zařízení a minimálně jedno z každé kategorie vám jistě vyhoví, co se funkcí nebo ceny týče.

Velmi obdobně vybavený model Tapo C310 je víceméně variantou pro venkovní použití pouze bez možnosti otáčení. Noční vidění disponuje delším dosahem až 30 metrů. V případě obou kamer oceníte detekci pohybu. U vnitřní kamery víte, že vám v bytě neběhá nezvaný host, u venkovního modelu C310 získáte přehled nad zahradou.

Model Tapo C225 se opět hodí do vnitřních prostor a za drobný příplatek přidává vyšší 2K QHD rozlišení nebo funkce spojené s umělou inteligencí. Kamera dokáže sledovat pohyb a otáčet se například za procházející se osobou. Zároveň sama rozpozná domácí mazlíčky, vozidla, dětský pláč a podobné zvuky. V momentech, kdy chcete mít soukromí, lze kameru přepnout do privátního režimu. Čočka kamery se v tu chvíli otočí dovnitř krytu, a fyzicky tak blokuje výhled. Zajímavou vlastností je osazení 850/940nm IR LED, kterou lidské oko nevidí. Tyto LED pomáhají k lepšímu záznamu v noci a zároveň neruší ani nepoutají pozornost.

Novinka Tapo C500 určená do venkovních prostor opět v řadě aspektů kopíruje interiérový model C225. Nabízí Full HD rozlišení nebo AI detekci pohybu. Odolnost IP65 znamená, že se kamera nezalekne ani deště. Noční vidění vám dá přehled o okolním dění i po západu slunce. Po vzoru Tapo C225 najdete i zde blokování čočky krytem kamery. Tapo C500 lze jednoduše nainstalovat na jakoukoliv stěnu, strop nebo sloup. O široký výhled tak bude postaráno.

Na samotném vrcholu portfolia je pak TP-Link Tapo C420S2. Jde o dvojici venkovních kamer s integrovanou baterií. Možnost fungování i bez zapojení do elektřiny ovšem není jedinou funkcí navíc, kterou tato kamera nabízí. Řada kamer včetně Tapo C420S2 a Tapo C500 se pyšní snímačem Starlight podávajícím výrazně nadprůměrné výkony ve zhoršených světelných podmínkách. Kamery jsou dokonce schopné plnobarevného nočního vidění a senzor o rozlišení QHD dokáže zachytit detaily i na dlouhou vzdálenost. Pro nahrávání lze využít přibalený hub Tapo H200, kam můžete vložit MicroSD kartu s kapacitou až 256 GB. Opět nechybí obousměrná komunikace, světelný a zvukový alarm, chytré notifikace nebo AI detekce pohybu.

Všechny tyto kamery mohou nahrávat na Cloud pomocí služby Tapo Care

Baterie v C420S2 vydrží až 180 dní v závislosti na četnosti snímání a díky chytře navržené konstrukci ji vyměníte během okamžiku. TP-Link i přes osazení vyměnitelné baterie dokázal zachovat odolnost IP65 proti vodě a prachu.

Řada Tapo ale není jenom o kamerách. Jde o komplexní systém pro chytrou domácnost, což znamená, že zde najdete řadu senzorů. Základem je HUB s označením H100. S tímto centrálním bodem komunikují jednotlivé senzory. H100 umožňuje snadné párování a nabízí funkci alarmu.

Výčet jednotlivých senzorů je poměrně dlouhý. O měření teploty se starají senzory Tapo T310 a T315. První zmíněný senzor můžete umístit prakticky do jakékoliv místnosti nebo zákoutí. Je totiž velmi kompaktní a data z něj uvidíte v aplikaci. Tapo T315 již nabízí displej, proto si najde místo třeba v obýváku nebo na nočním stolku. Také Tapo T315 průběžně komunikuje s hubem H100 a posílá data do aplikace.

Senzor Tapo T110 slouží jako kontaktní senzor pro dveře nebo okna. Díky němu snadno zjistíte, zde jste po odchodu z domu nenechali otevřené dveře, nebo jestli se vám někdo nevloupal do bytu přes dveře. Senzor pohybu Tapo T100 sleduje okolí a dokáže detekovat pohyb až na vzdálenost 7 metrů v úhlu 120°.

Snímač Tapo T300 vás pro změnu upozorní na únik vody v domácnosti. Využití je opět celá řada od kuchyně přes koupelnu až po dílnu.

Následují chytré zásuvky P110 a T115, které se obejdou bez hubu Tapo H100. Kromě toho, že vám vypíšou podrobné statistiky o spotřebě, je lze dálkově ovládat, nastavit časový plán spínání a vypínání a využít v automatizacích. Co konkrétně jsou automatizace? Kdo programoval, určitě zná princip "if" a "then". V aplikaci Tapo pro iOS a Android, která je kompletně v češtině, naleznete ovládání všech senzorů zapojených do hubu i kamer a zásuvek, které mohou fungovat soběstačně bez centrální jednotky H100. Po jednoduchém spárování s telefonem a aplikací lze vytvářet mezi senzory, kamerami a chytrými zásuvkami jednoduché automatizace.

Příkladem budiž aktuální horké počasí. Ze starého větráku lze udělat chytrý, stačí vytvořit podmínku, kdy se zásuvka s větrákem zapne při překročení vámi dané teploty. Záznam teploty zajistí senzor T315 nebo T310.

Podobných automatizací lze vymyslet celá řada. Senzor otevření dveří T110 umístíte do dílny spolu s kamerou. Pokud se dveře otevřou, pomocí automatizace lze přepnout privátní režim na kameře. Senzor T300 zase může spustit alarm při úniku vody. Detektor pohybu zapne světlo skrze chytrou zásuvku nebo pošle oznámení, pokud nejste doma. Kamery můžete přepnout do privátního režimu, když jste doma, a naopak vám zašlou notifikaci při detekci pohybu, pokud se nacházíte mimo domov.

Díky chytrým senzorům můžete oživit svoji domácnost o chytré funkce bez velkých investic. Elektronika obsahující tyto funkce je totiž dost drahá. Například lampička s Bluetooth vás vyjde na mnohem více než chytrá zásuvka. Řada levnějších spotřebičů navíc využívá proprietární řešení v podobě speciálních aplikací. V případě TP-Link Tapo si chytrou domácnost vytvoříte levněji a vše můžete ovládat z jednoho místa. Dané senzory navíc lze v průběhu času snadno přesouvat a využít v různých kombinacích u řady spotřebičů.

TP-Link nabízí ucelený ekosystém kamer, zásuvek a senzorů, ale také osvětlení, které lze snadno automatizovat, což vám usnadní každodenní život a zvýší zabezpečení vašich prostor. To vše bez mohutných investic do chytrých spotřebičů.