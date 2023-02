Vývojáři Lies of P ukazují trailer a datum vydání

Lies of P bylo oznámeno na loňském Gamescomu, kdy vývojáři ukázali poměrně ambiciózní titul, stylizovaný viktoriánské éry. Ve hře se ujmeme role pohádkového Pinocchia, jehož úkolem je získat své reálné tělo. Vývojáři nyní odhalují přibližné datum vydání.

Pinocchio je známou pohádkou pro děti, která vyšla desítky let v minulosti. Příběh dřevěné loutky, která se chce stát chlapcem a kvůli tomu podniká strastiplnou cestu, učaroval spoustě lidem. Nyní se studio Round 8 snaží o předělání do herní podoby.

O vývoji Lies of P víme od loňského Gamescomu, kdy tvůrci přišli s ambiciózní ukázkou. Temné zpracování pinocchiova příběhu si takřka okamžitě našlo své fanoušky. Když poté ještě navíc zjistili, že se jedná o hru žánru souls, bylo rozhodnuto - Lies of P je jednou z nejočekávanějších her letošního roku.

Vývojáři se nyní podělili o ukázku, ve které odhalují nové typy nepřátel, možného hlavního záporáka a hlavně datum vydání. To je naplánováno na srpen letošního roku. S blížícím datem vydání se jistě dozvíme další informace.