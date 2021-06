Vyzvedněte si velice povedenou kooperaci Overcooked 2 zdarma.

Epic Games Store nabízí zdarma ke stažení titul, který by rozhodně neměl chybět v knihovně žádného milovníka kooperačních her. Overcooked 2 bude zdarma na týden.

Pokud jste někdy hledali dobrou kooperační hru, při které se musíte sehrát se svým spoluhráčem, určitě vás Overcooked neminulo. První díl byl již na Epicu několikrát zdarma. Nyní došla řada i na povedené pokračování.

Overcooked 2 se nese v duchu prvního dílu. Opět bude vaším úkolem připravit pokrmy za celkem podivuhodných okolností. Vaše kuchyně bude uprostřed cesty, v džungli, ale i v oblacích. U Overcooked 2 se samozřejmě i pořádně nasmějete díky roztomilé grafice.

Titul od tvůrců Worms je zdarma do 24. června a v knihovně vám zůstane. Epic dále nabízí také plošinovou akční hru Hell is other demons. Ta je rovněž zdarma do čtvrtka příštího týdne.