Vyzvedněte si zdarma spin-off Borderlands: Tiny Tina's Assault on Dragon Keep

FPS s prvky akčního RPG, tak by se dal popsat žánr hry s dlouhým názvem, kterou v současnosti nabízí Epic Games Store zdarma.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure můžete stahovat bez placení až do příštího čtvrtka, kdy se nabídka her zdarma znovu obmění.

Ačkoli se jedná o hru odehrávající se ve světě Borderlands, podíváme se v ní na vymyšlenou fantasy lokalitu. Tiny Tina bude váš vypravěč a pod jejím vedením se vy vydáte na dobrodružství buď sami nebo až se třemi spoluhráči. Zkrátka si můžete užít Dračí doupě zapracované do osobité grafiky Borderlands.

Dále nabízí EGS zdarma také Epic pack ke čtvrté sezóně Rogue Company, jedná se o taktickou hrdinskou střílečku z pohledu třetí osoby.

Od příštího čtvrtka bude k dispozici zase další nabídka her zdarma. Mezi nimi například Never Alone, osobitá hra přibližující život Eskymáků.

Do té doby jsou Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure a Rogue Company Season Four Epic Pack k dispozici zdarma na stránkách nebo v aplikaci EGS.