Vzniká herní kuchařka ze Zaklínače a střílečky Halo.

Herním světem hýbe nový trend kuchařek. Knížky s řadou receptů inspirovaných herním titulem půjde pořídit již brzy.

Polské studio CD Projekt Red a skupina Nerds Kitcher přišla ve spolupráci s profesionálními kuchaři s kuchařkou inspirovanou herní a knižní ságou Zaklínače. Celkem 80 receptů nabídne pokrmy od jednoduchých hospodských jídel až po mnohem bohatší pokrmy určené pro šlechtu a vaše přátele.

Take a culinary journey through the Continent with The Witcher Cookbook - created by Anita Sarna and Karolina Krupecka of @WitcherKitchen & @NerdsKitchen, it includes 80 mouthwatering recipes inspired by the world of The Witcher games!



