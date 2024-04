Warhorse se připravují oznámit novou hru

Domácí studio Warhorse, které je zodpovědné za slavné RPG Kingdom Come: Deliverance, se chystá oznámit novou hru. Podle obrazu, který máme k dispozici, lze usuzovat, o co by se mohlo jednat.

Den velkého odhalení se blíží! Tuzemské studio Warhorse nedávno oficiálně oznámilo, že v tomto týdnu, konkrétně ve čtvrtek 18. dubna 2024, dojde k odhalení svého nového herního titulu. Autoři nám rovněž poskytli první výtvarné ztvárnění, jež pravděpodobně naznačuje, čeho se můžeme dočkat.

Už nějakou dobu se spekuluje o potenciálním pokračování velmi oblíbeného a úspěšného RPG Kingdom Come: Deliverance, jehož příběh zůstal otevřen. Nicméně dosud nikdo neprozradil více informací, takže zbývá jen čekat ještě pár dní.