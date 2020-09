Watch Dogs 2 a Football Manager 2020 zcela zdarma na Epicu

Internetový portál Epic Games Store opět rozdává a tentokrát se mezi hrami zdarma objevily dva skvělé tituly.

Na Epic Games Store byly v posledních týdnech k dostání především méně známé nezávislé herní tituly. Tento týden přináší k radosti všech hráčů sympatickou změnu. Na Epicu budou totiž k dispozici až do čtvrtečního odpoledne hry Watch Dogs 2 a Football Manager 2020.

Pouliční akce Watch Dogs 2 si klade důraz na nabourávání informačních systémů. Stanete se hackerem a vaše schopnosti a vědomosti v kombinaci s mobilním telefonem vás dostanou prakticky kamkoliv.

Druhá hra zdarma zaujme milovníky kopané. Football Manager 2020 je posledním zástupcem známé série fotbalových managerů. Sestavte tým, navrhněte herní strategii a porazte ty nejlepší světové celky.

Komu by to nestačilo, Epic nabízí ještě třetí hru zdarma. Stick It To The Man! Patří mezi méně známé tituly od nezávislých vývojářů. Pokud preferujete 2D grafiku a poutavý příběh, tato hra bude pro vás.

Epic i příští týden nabídne minimálně jednu velmi známou hru. Ačkoliv RollerCoaster Tycoon 3 patří mezi starší tituly, výstavba zábavního parku ani po letech neomrzí.