Watch Dogs a MotoGP míří do Game Passu

Předplatné od Microsoftu se za pár dní rozroste o šest dalších her. Na své si přijdou milovníci hackování i motorsportu. Mezi hrami nechybí ani úplná novinka As Dusk Falls.

Game Pass pro počítače a konzole rozšíří již zítra novinka v podobě As Dusk Falls. Příběhovka As Dusk Falls aktuálně sbírá jednu chvályhodnou recenzi za druhou, což z ní dělá skvělý titul pro majitele Game Passu. Ti mohou titul zapnout na konzolích i počítači. Do nabídky se dostane také real-time strategie Singularity: Escalation a Torment: Tides of Numenera. Fanoušky nezávislých her pak potěší zahrnutí Inside.

Hlavními lákadly jsou ovšem hry MotoGP 22 a Watch Dogs 2. První jmenovaný přináší okruhové závodění na motorkách v stále aktuálním ročníku. Druhým titul zdarma pochází od Ubisoftu a jde o městskou akci, kterou lze přirovnat ke GTA. Místo zbraní ovšem využijete slabiny v softwaru a hackování. Moderní technologie zde hrají hlavni roli. Obě hry budou k dispozici na PC, konzolích i skrze Cloud.