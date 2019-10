Western Red Dead Redemption 2 od tvůrců GTA se oficiálně chystá na počítače

Rockstar dnes udělal obří radost celé řadě PC hráčů. Dočkají se totiž příchodu skvělého Red Dead Redemption 2 a to již začátkem listopadu.

Komplexní a rozsáhlá westernová akce Red Dead Redemption 2 vyšla pro herní konzole PlayStation 4 a Xbox One v říjnu minulého roku a stala se jednou z nejlepších her posledních let.

Nyní se oficiálně dočkají také PC hráči. O počítačové verzi se již několik měsíců spekulovalo, ovšem tvůrci ze studia Rockstar Games nic neprozradili. To se změnilo dnes s oficiálním oznámením.

Red Dead Redemption 2 vyjde pro počítače 5. listopadu a studio také připravilo několik vylepšení. Například nejrůznější zlepšení grafické kvality nebo nové vedlejší mise, úkryty gangů nebo zbraně.

Jako první začnou tvůrci hru nabízet k předobjednání přes svůj obchod Rockstar Games Launcher a to již 9. října. Jako bonus si budete moci vybrat dvě starší Rockstar hry, jako třeba GTA: San Andreas nebo L.A. Noire. Od 23. října bude hra k předobjednání v dalších digitálních obchodech.