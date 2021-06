World of Tanks dostává velkou aktualizaci se spoustou nových funkcí

Nejnovější update 1.13 obsahuje zásadní přepracování základních mechanismů, jako je explozivní munice, dělostřelectvo, volba map, ale také další změny a doplňky.

Asi největší novinkou je přepracovaný systém dělostřelectva, které nenávidí prakticky všichni tankisti. Od startu World of Tanks se dělostřelectvo hodně změnilo, ale ještě pořád je jasné, že k vyrovnání podmínek je zapotřebí více dělostřeleckých protiopatření. S nejnovější aktualizací mají tankisté k dispozici 3 taktické funkce, kterými se mohou proti dělostřelectvu bránit. Mezi nimi najdeme i Sound Detection, což je nová schopnost určená pro velitele. Díky ní dostanete předem varování pomocí speciálního indikátoru, že se nacházíte v zóně dopadu granátu.

Dělostřelectvo má nyní k dispozici tři typy granátů, všechny s vlastním účelem v bitvě, trajektorii a rychlosti. Dva typů granátů již nebudou znehybňovat nepřátelská vozidla, což výrazně sníží celkovou dobu omráčení v bitvě. Kromě toho bylo aktualizováno rozhraní munice SPG a přepracována výhoda Intuition, což znamená rychlejší změny nábojů pro všechny typy vozidel.

Aktualizace 1.13 také uvádí zavedení přepracované HE (explozivní) granáty. Ty nyní budou způsobovat poškození v místě nárazu, což znamená, že poškození bude vypočítáno v místě kontaktu s pancířem, na rozdíl od dřívější verze, která byla méně předvídatelná.

Update toho nabízí ale mnohem víc. Do World of Tanks přichází úplně nový režim hry - Průzkumná mise. V tomto režimu můžete prozkoumat mapy, které jsou v posledních fázích vývoje a programátoři je plánují přidat do hry v nejbližší době. Po odehrání určitého počtu bitev v Průzkumné misi budete moci hlasovat pro jednu z prozkoumaných map a vyplnit k ní speciální dotazník. Wargaming se tak dozví vaše postřehy a názory na nové mapy a díky tomu je třeba ještě vylepší.