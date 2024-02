World of Tanks přidává exkluzivní Dune: Part 2 herní událost

Cesta drsnými písky pro hráče na PC, mobilních telefonech a konzolích začíná

Společnost Wargaming oznamuje licencování hry Dune od Legendary Entertainment a představuje herní dobrodružství ve hrách World of Tanks, World of Tanks Blitz a World of Tanks Modern Armor.

Od 15. února do 1. dubna, kdy se písky inspirované legendárním filmem přesunou, mohou hráči očekávat řadu herních eventu přizpůsobených pro každou platformu, které budou obsahovat různé mechaniky a exkluzivní odměny, jež do jejich hraní vnesou kouzlo Duny.

World of Tanks PC Dune: Part Two - Destiny Arrives Battle Pass bude probíhat od 15. do 25. února. Tato kapitola rozvíjí poutavé vyprávění v mystickém pouštním světě a představuje ikonické postavy, jako je básník-bojovník Gurney Halleck, bestie Rabban a lady Jessica. Hráči mohou rekrutovat hrdiny a padouchy z filmu jako členy posádky a získávat cenné předměty, jako jsou charakteristické 2D styly, obtisky a nápisy - některé z nich obsahují brzy kultovní hlášky z připravovaného filmu Duna: Část druhá. Na hráče navíc čeká opravdový dunový jezdec - tank Mittlerer KPZ.PR.68 Premium Tier VIII potažený trvalým 3D stylem se speciálními vizuálními efekty.

Ve hře World of Tanks Blitz se koná akce planetárního rozsahu založená na hře Dune: Part Two filmového světa. Od 23. února do 7. března mohou hráči získat předměty, jako jsou Crysknife a Maker hooks, sbírat profilové pozadí a avatar Gurneyho Hallecka a pustit se do úkolů Bestie Rabban a Fremeni. Hlavní odměnou pro hráče je hrozivý Groundtank, inspirovaný silami Sardaukarů. Kromě toho bude ve speciálních balíčcích k dispozici velkolepý skin Harvester pro tank Maus.

World of Tanks Modern Armor vstupuje do boje s vlastní jedinečnou nabídkou. Hráči se zapojí do časově omezené komunitní akce rozdělené do tří etap, z nichž každá obsahuje sadu jedinečných úkolů a poutavého obsahu s exkluzivní Dunou: Part Two. S tématikou dvojky Po dokončení těchto etap lze získat ikonické postavy jako Gurney Halleck, mocný Sardaukar Warrior a hrozivý "Beast" Rabban v roli velitele. Navíc bude exkluzivně pro konzolové hráče k dispozici speciální 3D velitel "Beast" Rabban. Zahájení akce je naplánováno na 5. března.

Všechny tyto herní události dokonale připravují půdu pro očekávané uvedení filmu společností Warner Bros. Pictures a Legendary Pictures do kin Duna: Part Two.