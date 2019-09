World of Tanks přináší do hry punkrockové The Offspring

U příležitosti Wargaming festivalu Tanker Day si můžete ve hře ode dneška poslechnout koncert populární kapely na virtuálním podiu.

Bělorusko je jedna z mnoha postsovětských republik a i když o ní třeba ve zprávách moc neslyšíte, v digitálním světě rozhodně nezapadne. Vznikly zde takové projekty, jako je komunikační platforma Viber, offline mapy maps.me, před pár lety populární MSQRD filtry a hlavně své kořeny tady má populární hra World of Tanks.

Wargaming proto už několik let pořádá v hlavním městě festival nejen pro všechny fanoušky WoT nazvaný jednoduše Wargaming Fest: Tanker Day. Letos se ho zúčastnilo už skoro čtvrt milionu velkých i malých návštěvníků. Dalo se to čekat, vzhledem ke spoustě zábavy zadarmo pro všechny zakončené koncertem populárních punkrokových The Offspring, kterým se podařilo naprosto zaplnit hlavní bulvár Parku vítězství v Minsku. Schválně, jestli budou mít ještě někdy na koncertě tolik fanoušků najednou!

A při této příležitosti ohlásila společnost Wargaming s kapelou The Offspring partnersví. Díky tomu si je budou moct poslechnout nejen fanoušci, kteří se dostali do Běloruska, ale hlavně všichni hráči free-to-play hry World of Tanks. Kapela bude mít totiž ode dneška v garáži vlastní virtuální pódium a díky motion-capture technologii vám zazpívají Dexter Holland a jeho parta své největší hity jako Pretty Fly (for a White Guy), The Kids Aren’t Alright a nebo You’re Gonna Go Far, Kid přímo ve hře.

Navíc Wargaming naznačuje, že spolupráce nekončí pouze virtuálním koncertem, tak uvidíme jestli se časem třeba kapela nepřestěhuje do nějakého tanku jako posádka...