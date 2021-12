World of Tanks přinese spolupráci s Arnoldem Shwarzeneggerem

Nová upoutávka na vánoční event Holiday Ops 2022 představuje akčního hrdinu Arnolda Schwarzeneggera.

Vánoční eventy dorazí do velké řady her. Před pár dny se například oblíbená střílečka PUBG rozrostla o zimní aktualizaci. Podobný osud stihne tanková bojiště ve World of Tanks. Event Holiday Ops 2022 bude opravdu speciální, jelikož jeho součástí bude slavný herec Arnold Schwarzenegger.

K eventu byl vypuštěn stylový trailer, v jehož hlavní roli Arnie vystupuje.

Sám Arnold se ke spolupráci s herním studiem Wargaming vyjádřil velice kladně. "Mám dlouhou historii s tanky, protože sám vlastním M-47 Patton, který jsem řídil v rakouské armádě, když mi bylo 18, takže znám vzrušení z velení těmto ocelovým bestiím! Po letech, kdy se mě moji přátelé na redditu ptali na World of Tanks, jsem rád, že konečně můžeme fanouškům poskytnout partnerství, které chtějí. Holiday Ops se blíží, tak odložte sváteční cukroví a připravte se, že půjdete se mnou, pokud letos chcete rozdávat slavnostní náladu!"

Akce Holiday Ops 2022 bude obsahovat také úkol, kdy musejí hráči ozdobit speciální herní vesnici řadou dekorací. Po přidání vánočních prvků se úroveň atmosféry zvýší a hráči získají odměny.