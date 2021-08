World of Tanks slaví výročí a přináší nové československé tanky

Ve World of Tanks se věci se srpnovými narozeninovými oslavami pěkně rozjíždějí. Díky nové aktualizaci, oslavám 11. výročí a dalším událostem nebude chtít žádný hráč chybět.

Hlavní součástí tzv. Srpnového horka je aktualizace 1.14 a s ní celá řada novinek, včetně československých těžkých tanků. Linie domácích legendárních tanků bude začínat na VII. úrovni a poté na VIII. úrovni. Hráči budou moci využít funkce, které jsou pro danou linii jedinečné: výběr ze dvou děl, klasického cyklického nebo dvoustranného samonabíječe. Obě výzbroje jsou si výkonnostně i statisticky rovny (ráže, alfa a výškový oblouk), ale umožní tankistům vybrat si zbraň, která lépe vyhovuje jejich stylu hry.

Stejně jako představení českých rváčů přichází do World of Tanks: Safe Haven zbrusu nová mapa. Letní mapa o rozměrech 1000 × 1000 metrů, která je k dispozici pro náhodné bitvy, se odehrává v Japonsku šedesátých let minulého století a toto nové bojiště má demilitarizovaný civilní přístav, který postupně vytlačuje malou rybářskou vesnici, která tam byla první.

Dalším novým přírůstkem je Modifikace pole. Ta umožňuje tankistům přesně konfigurovat svá oblíbená vozidla v závislosti na jejich preferovaných bojových rolích. Tato možnost je k dispozici pro všechna sběratelská a úrovně VI-X vozidla, vyjma tanků z půjčovny. Všechna vozidla, která mají přístup k modifikacím pole, dostanou nový parametr Role, který byl v Ranked Battles představen již dříve a vybírat lze z 15 možností.

U příležitosti 11. narozenin World of Tanks budou hráči navíc odměněni cenami a dárky. A nakonec se Srpnové horko dočká představení nové funkce Topography, režimu, který prověří navigační schopnosti tankistů, návratu fanouškovsky oblíbené Frontline a mnoha dalšího!