Xboxové vybavení Turtle Beach - špičkové audio, multifunkční ovladač.

Výrobce herních periferií Turtle Beach patří mezi známé značky zejména ve světě, v našem malém českém rybníčku se teprve dostává do záře reflektorů, ale jeho historie je velmi bohatá a zkušenosti s vývojem kvalitních periferií pro hráče sahají až do roku 2005. Dnes se podíváme na špičkový headset Stealth 700 Gen 2 MAX a o něco lidovější ovladače REACT-R Controller a RECON Controller, vše odladěné přímo pro hráče na konzolích Xbox.

STEALTH 700 GEN 2 MAX

Vlajkovou lodí nabídky headsetů výrobce je nejpokročilejší model Stealth 700 Gen 2 Max. Ten pochopitelně nabízí bezdrátový poslech a patří k špičce nabídky.

Pořizovací cena napovídá, že máme co dočinění s prémiovým výrobkem, a tomu odpovídá celkové zpracování. Náhlavní most z velmi robustního plastu, zpevněný hutnou kovovou výplní, se pyšní příjemným uměle koženým polstrováním. Ještě příjemněji působí polštářky na mušlích vyplněné chladivým gelem a tvořené paměťovou pěnou, která perfektně přilne k hlavě, dobře utěsní zvuk a ani při delším použití nijak bolestivě netlačí. Nechybí ani úprava vytvářející dvě zdířky pro zasunutí nožiček a pohodlné nošení brýlí, pokud je hráč potřebuje. Vzhledem k poctivému zpracování je potřeba počítat s o něco vyšší hmotností, v tomto ohledu ale Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max nijak nevybočují z toho, na co jsme u podobných headsetů zvyklí.

Důležitý je samozřejmě zvukový hardware. O podání zvuku se starají 50mm neodymové měniče Nanoclear s rozsahem 20 Hz - 22 kHz. Ty jsou pochopitelně nastaveny primárně na hraní, vyznačují se tedy velmi hutnými hloubkami a pořádně dunivými basy. Kromě stříleček a závodních her tedy najdou uplatnění třeba i při sledování filmů, po připomenutí pár scén z Top Gun: Maverick jsem hned dostal chuť opět vyrazit do IMAXu. Z hlediska poslechu hudby poslouží fanouškům tvrdší elektroniky, na sofistikovanější skladby jsou přece jen na trhu dostupné lepší kousky. Podání zvuků je ale i přes zaměření na hloubky a dunivost velmi výrazné a čisté. Případné nesrovnalosti pak bez problému vyřeší ekvalizéry. Ty při použití s mobilním telefonem nabízí i dedikovaná aplikace Turtle Beach s řadou předvoleb.

Zajímavostí je režim Superhuman Hearing, zvýrazňující určité úrovně zvukových efektů. Typicky jde o tlumené a duté kroky nebo přebíjení zásobníků. Cílem je, aby hráč na bojišti dokázal lépe zaměřit pozici nepřítele. Režim jde navíc přepínat jedním stisknutím dedikovaného tlačítka. Paradoxně má svoje využití i při poslechu hudby nebo filmů, pokud chcete, aby motory stíhaček ještě více stíhaly a údery pěstí zněly ještě bolestivěji.

Zmínil jsem použití s mobilním telefonem. I když jsou sluchátka primárně určena a designována pro konzole Xbox, lze je samozřejmě připojit k jakémukoliv jinému zařízení. Základně je lze připojit speciálním donglem s přepínačem režimů pro Xbox nebo ostatní zařízení. Sluchátka se pak sama spárují a plně využívají všech svých technologií. Při přepnutí na režim ostatních USB se jednoduše připojí i k počítači nebo PlayStationu. Vedle toho ale samozřejmě podporují i spojení přes Bluetooth s verzí 5.1. V klidu je tak připojíte i k mobilu, notebooku s nedostatkem USB zdířek nebo Nintendu Switch.

Příjemná je výdrž baterie. Se zhruba čtyřiceti hodinami na plné nabití se nemusíte bát, že budou sluchátka příliš často mimo hru, a jen zhruba čtvrthodinka nabíjení stačí na to, aby vydržely fungovat celý pracovní den. Napájení samozřejmě zajišťuje USB-C kabel, který je součástí balení.

Součástí sady je i zabudovaný vyklápěcí mikrofon. Ten se pochopitelně aktivuje až v momentě, kdy ho vysunete k obličeji. Studiové kvality nemá, na klasické hraní s kamarády ale bohatě postačí a zajistí čistý a dobře srozumitelný příjem povelů. V režimu připojení k Xboxu navíc můžete jedním z koleček na ovládacím náušníku plynule upravovat hlasitost, aby vás bylo slyšet ještě lépe. Při připojení k ostatním zařízením stejné kolečko nastavuje dynamický odposlech.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max jsou velice zdařilými sluchátky nejen pro Xbox One a Xbox Series. Zaujmou kvalitním zpracováním, pohodlným nošením, skvělým a hutným zvukem, pronikavými hloubkami, režimem Superhuman Hearing i solidní výdrží baterie.

Levnější alternativou jsou Stealth 600 Gen 2 Max. Ty nabízejí vyšší kapacitu baterie a taktéž vysoce kvalitní měniče, kompromisem je ale jednodušší a méně prémiová konstrukce.

REACT-R CONTROLLER

Doby, kdy téměř každý výrobce periferií dobýval svět se svými gamepady, jsou sice už dávno pryč a na trhu dominují oba konzoloví giganti, Xbox a PlayStation. To ale neznamená, že jsou zájemci o alternativní ovladače úplně ochuzeni o nabídku. Turtle Beach jde v tomto ohledu do boje s React-R, vlastním gamepadem určeným pro použití s konzolemi Xbox a PC.

Konstrukčně se ovladač výrazně podobá klasickému gamepadu přímo od Microsoftu. Má prakticky stejné rozměry i rozložení tlačítek. Největší změnou je asi nutnost připojení kabelem, což je trochu nepříjemný fakt. V dnešní době už jsme přeci jen rozmazlení bezdrátovostí všech zařízení. Má to ale i své výhody. Při hraní se samozřejmě nemusíte zajímat o úroveň nabití. V balení najdete dostatečně dlouhý 2,5 metrový USB-C kabel, takže se nemusíte bát ani toho, že budete muset sedět nalepení na obrazovce, a především je ovladač oproti těm s akumulátory zázračně lehký.

Trochu se liší i materiálem. Na madlech výrobce natiskl hrubší texturu pro lepší grip. Ovladač se tak pohodlně drží, i když se vám ve vypjatých momentech hodně potí ruce. Kromě všech standardních tlačítek také nabízí pár funkcí navíc. Na zadní straně najdete dvě programovatelná tlačítka určená pro spuštění prostředníčkem nebo prsteníčkem podle úchopu. V horní prostřední části pak najdete trojici nových tlačítek. Jedno slouží pro ztlumení mikrofonu headsetu (jakéhokoliv, připojovaného přes rozhraní jack). Druhé spíná režim Superhuman Hearing, zmiňovaný v recenzi sluchátek výše. Opět v případě jakéhokoliv 3,5mm headsetu. Stisknutím prostředního tlačítka se pak ze směrového kříže stane nastavení voice chatu. Jednoduchým způsobem tak můžete měnit vyvážení hlasitosti mikrofonu, chatu a hry, aniž by bylo nutné přepínat do nabídky konzole.

Samozřejmostí jsou klasické funkce ovladačů Xbox včetně dvojitých vibračních motorků pro lepší požitek a odezvu hry.

RECON CONTROLLER

Větší fajnšmekři ještě můžou sáhnout po vylepšeném Recon Controller. Ten nabízí podobné prvky jako React-R, nad rámec toho ale umožňuje bohatší možnosti úpravy a vylepšení zvuku v zapojeném headsetu díky zabudovaným ekvalizérům, funkci dočasného snížení citlivosti analogových páček pro přesnější míření odstřelovacími puškami nebo nezávislé vibrace spouští.

Recon Controller také nenabízí výhodu bezdrátovosti, na druhou stranu je i on výrazně lehčí než klasické baterkové ovladače a oproti Reactu navíc v balení nabízí opletený a o kus delší USB-C kabel, se kterým se neztratíte ani v rozlehlejším obýváku. Je také o něco bytelnější a robustnější a hrubší plošky na místech, kde ovladač držíte, jsou o něco příjemnější na dotek. Nejvíce ale samozřejmě zaujme prostřední panel s celou řadou vymožeností.

Recon je ideální pro ukecané komunikátory a ještě výrazněji dokazuje, že je Turtle Beach výrobcem zaměřeným především na zvuk. Elegantní a praktický ovládací panel umožňuje okamžitě měnit hlasitost voice chatu i samotného zvukového výstupu, tlumit mikrofon a zároveň i přepínat herní režimy. Pokud se tedy potřebujete v krizový moment maximálně soustředit, k umlčení příliš hlasitých parťáků stačí posunout palec jen pár milimetrů vedle a nemusíte vůbec pouštět ovladač. Díky podsvětleným diodám pak vždycky víte, jaké zrovna platí nastavení. Ostatní rozvržení tlačítek je totožné s menším bratříčkem React-R.

Pro xboxové fanoušky létání vedle toho výrobce představil kompletní letecký set VelocityOne Flight Universal Control System, ideální pro hraní Microsoft Flight Simulatoru. Podrobnější recenzi připravili kolegové z magazínu PCTuning a hodnotí jej takto: "Solidní berany využitelné v moderních leteckých simulátorech. Vyznačují se výbornou ergonomií, množstvím tlačítek a několika chytrými řešeními."