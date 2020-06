Zaklínače se prodalo přes 50 milionů kopií

Polské herní studio CD Projekt Red slaví veliký milník. Her s názvem Zaklínač se prodalo přes 50 milionů kopií.

CD Projekt Red patří mezi menší, ovšem o to uznávanější herní studia. První hrou pod taktovkou polského studia byl The Witcher (Zaklínač) z roku 2007. Jednalo se o úspěšný start, po kterém následoval druhý a třetí díl, vždy s rozestupem čtyřech let.

V roce 2015 jsme se tak dočkali posledního třetího Zaklínače, který vyšel nejen na počítače, ale i konzole Playstation 4 a Xbox One. Aktuálně studio pracuje na očekávaném titulu Cyberpunk 2077, přesto o sobě Zaklínač dává vědět. Konkrétně počtem zakoupených kopií hry, který překonal hranici 50 milionů. Informoval o tom oficiální Twitter účet hry. Nezbývá než pogratulovat a v tichosti čekat na další díl.