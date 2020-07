Získej 40 000 Kč hraním LoL a WoT, startuje OMEN Summer Series

Nastartujte motory, vylaďte svá obrněná vozidla! Trénujte buildy svých šampionů a spolupráci se spoluhráči! Jen co začalo období dovolených, přichází herní portál Grunex.com ve spolupráci s herními notebooky OMEN s letní turnajovou sérií OMEN Summer Series a to v populárních titulech World of Tanks a League of Legends.

Celkové prizemoney ve výši 40 000 Kč si rozdělí nejlepší týmy, které projdou dvěma kvalifikacemi a budou mít štěstí také v závěrečném grandfinále. Hráči World of Tanks se navíc díky oficiální podpoře od Wargaming mohou těšit na bohatou dotaci 30 000 zlaťáků.

OMEN Summer Series v League of Legends

5členné týmy poměří své síly ve vyvolávačově žlebu už tento týden. Otevřené jsou dvě League of Legends kvalifikace 8. resp. 10. července. Tak neváhej a registruj se! 8 nejlepších postoupí do závěrečného finálového turnaje o pohádkovou finanční odměnu. Přímý přenos z kvalifikací i grandfinále zajistí známý hráč a streamer Idyiom na twitch.tv/idyiom vždy od 17:00.

OMEN Summer Series ve World of Tanks

Bojiště World of Tanks obsadí 7členná posádka v kvalifikacích 20. resp. 24. července. Registruj se na Grunex.com/OMENSummerSeries. Do finálové bitevní vřavy se probojuje 8 nejlepších s touhou získat finanční odměnu i pořádný kopec zlaťáků. Pozici velícího důstojníka nebo chcete-li observera zastane populární hráč, komunitní kontributor a streamer Marty. Na twitch.tv/marty_vole si živá vysílání nalaďte vždy od 17:00 v den turnaje.

Kompletní informace včetně registrace do kvalifikací, pevně daných termínů a livestreamu najdeš na Grunex.com/OMENSummerSeries.

Červencová letní série probíhá díky herním notebookům OMEN s procesory Intel Core, které nabízí mimořádně tenký design a neskutečný výkon pro hraní. Jejich neoddiskutovatelnou výhodou je možnost snadno upgradovat stroj v případě, že se zaplnila kapacita vašeho pevného disku či SSD nebo chcete zvýšit RAM. Stačí sejmout jeden panel a vše máte na dosah ruky. Nákupem získáš také prémiový servis, jinými slovy, ať už nastane jakýkoli nepředvídatelný problém, máš jistotu rychlé reakce autorizovaného servisu přímo u tebe doma. Vše bez stresu, zbytečné administrativy a logistických nepříjemností. Více informací o herních noteboocích OMEN hledej na stránkách HP nebo na Grunex.com/OMENSummerSeries