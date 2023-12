Získejte Ubisoft+ obsahující Assassin’s Creed a Avatara zdarma k Samsung SSD

Plno místa na vaše hry a maximální rychlost. S novými disky od Samsungu se můžete rozloučit s načítací obrazovkou, kterou přeskočíte a vrhnete se rovnou do hry.

Samsung si na konec roku připravil akci určenou pro všechny hráče lačnící po vyzkoušení nových her od Ubisoftu. Ať už hrajete na PC, nebo Xboxu, využít můžete měsíční předplatné Ubisoft+ Multi Access, které dostanete k vybraným interním i externí SSD diskům.

Mezi vybrané produkty zařazenými do akce najdeme externí SSD prémiové řady T9, dále odolné T7 Shield, elegantní SSD T7 s hliníkovým tělem i nejnovější SSD T5 EVO, které nabízí kapacitu až neskutečných 8 TB. Každá modelová řada se hodí pro někoho jiného. Modely T5 EVO vynikají poměrem ceny a kapacity. O připojení se zde stará USB 3.2 Gen 1 a přenosová rychlost dosahuje až téměř čtyřnásobku běžných HDD. Tyto rychlosti vám s přehledem postačí na přesouvání středně velkých souborů, například natočených videí, fotek v RAW formátu a podobně.

Prostřední řada T7 patří už dlouhou řadu let ke zlatému standardu. Vděčí za to skvělé kompatibilitě, vysokým rychlostem a jednoduchému, ač praktickému provedení. S váhou pouhých 58 gramů jde o jedny z nejlehčích externích disků na trhu. Zároveň s rychlostmi až 1050 MB/s se tyto disky nezaleknou ani větších souborů, které budete potřebovat přenést za krátký čas. Náročnější uživatelé vyhlížející léty ověřené produkty si tu přijdou na své. T7 je osvědčený pracant, na kterého se můžete spolehnout.

Alternativou do drsnějších podmínek je pak T7 Shield. Tato řada nabízí certifikaci IP65, tudíž se nezalekne prachu či deště a vyztužený obal odolá i pádům do 3 metrů. Jde tak o skvělou volbu například pro fotografy. S tímto diskem budete mít svá data v bezpečí i v terénu.

Prémiová řada T9 pak posouvá rychlosti na úplně novou úroveň. Díky připojení USB 3.2 Gen 2x2 si vychutnáte rychlost až 2000 MB/s, což ocení například video tvůrci a další uživatelé využívající velké datové soubory při práci. Navíc je plně kompatibilní i s iPhone 15, takže velmi snadno můžete zálohovat vaše fotky či videa.

Všechny tři disky navíc využívají 256bitové hardwarové AES šifrování, máte tedy jistotu, že vaše data zůstanou v bezpečí, i pokud disk někde necháte.

Do akce jsou zařazeny také interní disky 990 PRO s heatsinkem a bez něj. Tyto špičkové PCIe 4.0 SSD z vašeho počítače i konzole dostanou to nejlepší. Při rychlosti zápisu 6 900 MB/s a čtení 7 450 MB/s se můžete rozloučit s načítací obrazovkou. Tu v mnoha případech přeskočíte a můžete se okamžitě dostat do hry.

Disk s heatsinkem je plně kompatibilní s konzolí PS5. Jednoduše si tak můžete rozšířit úložiště vaší konzole, které je v základu celkem malé. Jde zároveň o jediný způsob, jak si úložný prostor pro PS5 zvětšit, a to až o 4 TB. Z externích USB disků totiž PS5 hry nespustíte.

Ke všem zmíněným diskům ve speciální akci získáte předplatné Ubisoft+ Multi Access na měsíc zdarma. Tato služba zahrnuje například žhavé novinky jako Assassin's Creed: Mirage nebo Avatar: Frontiers of Pandora. Můžete se tak okamžitě pustit do průzkumu Pandory nebo středověkého Bagdádu pár minut po nainstalování disků. Případně si vyzkoušet další z více než stovky dostupných her.

Ubisoft+ Multi Access můžete k vybraným diskům získat při zakoupení do 31. 12. 2023. Kód je platný do 29. 2. 2024 a zadáte ho na tuto webovou stránku. Vybrat si můžete mezi předplatným na PC nebo Xbox.