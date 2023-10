Znovu se mluví o remasteru The Last of Us Part 2. Vyjít by mohl i na PC

Potřebuje The Last of Us Part 2 remaster? Dle herní komunity nikoliv, každopádně něco se chystá. Již druhý člen z týmu Naughty Dog tvrdí, že pracují na vylepšené edici. Pokud tomu tak skutečně je, je velmi pravděpodobné, že kromě na PS5 vyjde i na PC.

Sony chystá upgrade The Last of Us Part 2. Tak to jsme poprvé slyšeli v červenci letošního roku, kdy s informací přišel hudební skladatel Gustavo Santaolalla, který se na druhé části legendárního survivalu podílel. Jeho slova nyní potvrzuje další vývojář hry. Uvedl to na svém LinkedIn profilu Mark Pajarillo, kde doslova uvedl,"Jsme odpovědni za vývoj všech externích uměleckých aktiv, zbraní a interaktivních rekvizit pro The Last of Us: Part 1 a The Last of Us Prta 2 Remastered."

To jsou jasné dva důkazy v rámci několika týdnů. Něco se chystá, to je téměř jisté, otázkou je, opravdu potřebuje The Last of Us Part 2 remaster? Jde jen o 3 roky starou hru, která vypadá i na dnešní poměry absolutně špičkově. Za vším ale může být trošku jiný plán. Jak jsme již zmínili v červenci, Naughty Dog mohou chystat jakousi Director's Cut edici, která by kromě PlayStation 5 verze vyšla i na PC (no, je na čase milá Sony).