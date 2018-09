Zúčastněte se herní vývojářské konference 4C

Vývojářské konference 4C, které se uskuteční 5. a 6. října v pražském hotelu Clarion nabídne těm, kteří se rozhodnou přijít podívat, skutečně zajímavé osobnosti, která se v oboru pohybují. Očekávaná návštěvnost je více než 1200 posluchačů, o jejichž čas se postará více než 90 přednášejících.

4C je putovní konferencí, což není zrovna typický koncept, ale díky tomu se mnohem více pořadatelé soustředí na lokální videoherní trh a snaží se vždy pozvat nejzajímavější tváře z oboru. V Clarionu se tak ukáží nejen programátoři, vizionáři, či šéfové různých videoherních firem, ale přednášku zde budou mít i lidé, kteří představují i zástupce moderních herních trendů. Z Riot Games, kteří stojí za úspěchem hry Leagues of Legends, přijede promluvit ředitel e-sport divize Mo Fadl.Bude zajímavé poslechnout si, kam se masivní klání mezi hráči budou v budoucnosti ubírat. Ke slovu se však dostane i virtuální realita, či design her a mnoho dalších témat.

Pražská 4C konference přivítá vice než tisícovku účastníků ze všech koutů světa a současně nabídne celou řadu hostů z mnoha globálních společností. Posluchači si tak budou moci vybrat nejen z velkého množství prezentací, ale s mluvčími se také budou moci setkat osobně, nebo se zúčastnit workoshopů, na nichž bude možné o dané problematice i diskutovat. Právě přímý kontakt a workshopy jsou pro 4C konferenci velkým plusem.

Konference 4C vznikla navíc pod taktovkou vývojářů z Wargamingu a jejím cílem je přinést posluchačům v sálech ty nejnovější poznatky z oblasti technologií, umění, herního designu, publikování, ale také marketingu a budoucnosti her. Zní to jako fráze, ale skutečností je, že právě podíl vývojářů na organizování této konference se promítá i do výběru témat a hostů. S trochou nadsázky by šlo říci, že 4C je zde od vývojářů pro vývojáře.

4C se především snaží předvídat změny, které herní průmysl provázejí a nabízí sdílení s předními odborníky na videohry.

Každý rok se tak přední vývojáři sjedou na novém místě s jednoduchým cílem, předat zkušenosti a znalosti na lokální úrovni.

Praha se stane dalším místem, kam putovní vývojářská konference zavítá, letos navíc se speciálním 4C Career Hubem. Novinka nabídne zájemcům více individuální přístup a za pomoci přednášejících se dozví a naučí o všem, co mohou využít ve své práci v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví.

"Praha je vzrušujícím místem a současně i velkým benefitem pro náš hub, který nabídne setkávání a propojování profesionálů a sdílení jejich znalostí," vysvětluje ředitelka 4C Tatiana Santoriniou. Letošní ročník navíc slibuje opravdu velmi silnou sestavu řečníků, kterých bude více než 80. Jména jsou již nyní k dispozici na stránkách konference conf4c.com

Na těchto stránkách se lze i zaregistrovat a objednat vstupenky na konferenci.

Ti, kteří již byli ohlášeni, pocházejí z několika různých světových společností s pobočkami a kancelářemi po celém světě, včetně:

Jason Cahill (technický ředitel Minecraft, Microsoft)

(technický ředitel Minecraft, Microsoft) Mo Fadl (šéf E-Sports divize, Riot Games)

(šéf E-Sports divize, Riot Games) Florian Stronk (Co-Founder & CEO, BRAVOCOMPANY Ltd)

(Co-Founder & CEO, BRAVOCOMPANY Ltd) Greg Street (ředitel designu, Riot Games)

(ředitel designu, Riot Games) Paul Barnett (herní ředitel, Wargaming)

(herní ředitel, Wargaming) Leszek Szczepanski (Senior Gameplay Programmer, Guerrilla Games)

Zúčastněte se bez placení

Pokud se chcete podívat na konferenci a poslechnout si zajímavé přednášky, pošlete nám email na konference4c@pctuning.cz a uveďte prosím, jaké zkušenosti máte s vývojem her. Ideálně včetně odkazu na něco, co jste vytvořili. Tentokrát chceme, aby se na konferenci podívali opravdu lidé, kteří mají o obor zájem a ne náhodně vylosovaní čtenáři. Redakce potom vybere deset účastníku podle došlých emailů.